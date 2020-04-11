ضبط مركز طبى بالمنصورة يتخلص من "النفايات الطبية" بشوارع المدينة ..صور

الدقهلية شريف الديب

تمكنت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم، من ضبط مركز طبي يتخلص من النفايات الطبية وسط مخلفات القمامة بشوارع المدينة بواسطة تروسيكل.

جاء ذلك خلال الحملة التى قادها الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، والفريق المعاون المشكل من أحمد سمير مدير إدارة البيئة، وأحمد نشأت وعلى هشام من الاشغالات، على المستشفيات والعيادات الخاصة، والمراكز الطبية، الكائنة بنطاق الحى، للتأكد من وجود سجل بيئي وعقود لنقل النفايات الخطرة من عدمه، وأثناء تواجد الحملة أمام احد المراكز الطبية، تلاحظ وجود تروسيكل يقوم بنقل بعض الأكياس من المنشأة، وبتتبع التروسيكل وبمنطقة طريق المنصورة السريع، تم ضبط التروسيكل يقوم بالتخلص من النفايات الطبية وسط مخلفات القمامة بالطريق، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم التحفظ على التروسيكل

فيما شدد محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، باستمرار وتكثيف تلك الحملات للقضاء على تلك الظاهرة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، جاء ذلك تنفيذا" لتعليمات الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية.

وفى سياق متصل تمكنت رئاسة حى غرب المنصورة، من التحفظ على جرار زراعى جاء ذلك خلال الحملة التى قادها الدكتور مصطفى عنان، نائب رئيس حى غرب المنصورة، والفريق المعاون من الإشغالات، لرفع كافة التعديات الكائنة بنطاق الحى.

وقد أسفرت جهود الحملة من ضبط جرار زراعي به أجولة معبأة بكميات كبيرة من مخلفات الهدم، إيذانا " لألقاها بالطريق العام.

وعلى الفور تم التحفظ على الجرار الزراعى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.