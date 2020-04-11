صور.. فحص المخالطين لحالة الإصابة بكورونا بقرية بلاى بالسنطة وعزلهم بالمنزل

الغربية – مصطفى عادل

وجهت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، لجنة مكبرة من إدارات الطب الوقائي والعلاج الحر والترصد، لقرية بلاي التابعة لمركز السنطة، لفحص المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا، وهى لشاب يعمل مُمرض بالقاهرة.

وقامت فرق الترصد بالنزول للقرية، وجمع بيانات كاملة عن المخالطين للمصاب، وهم والده وزوجة والده وشقيقه وزوجته، والجيران، وقامت اللجنة أيضا بتطهير منزل المصاب بالكلور، والتنبيه على المخالطين له بعدم الخروج نهائيا من المنزل لمدة 14يوما، والتطهير المستمر للمنزل، وغسل الايدي جيدا بالصابون، والتهوية الجيدة للمنزل.

كما شددت اللجنة عليهم بعدم استخدام ادوات المصاب وألا يستخدم اي منهم ادوات الاخر، وسرعة الإبلاغ او الذهاب لأقرب مستشفى حال الشعور بأي اعراض للمرض.

وكان الأهالى قد اشتبهوا فى إصابة شاب مقيم بقرية بلاى مركز السنطة بفيروس كورونا ما أدى إلى عزله بمستشفى حميات طنطا، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه، وكشفت نتيجة فحص العينات إيجابية إصابته بالفيروس، وتم نقله للحجر الصحي بكفر الزيات

وكانت قد اجرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تحاليل لـ2 من المخالطين، لحالات الإصابة بفيروس كورونا إحداهما من قرية البنوان مركز المحلة، والثاني من قرية كفر سنباط مركز زفتى.

وكشفت الفحوصات إيجابية إصابة نجلة السيدة المصابة بفيروس كورونا بقرية البنوان، وهي لفتاه متزوجة وعائده من انجلترا، وانتقلت إليها الفيروس من والدتها، وتم نقلها لمستشفى صدر المحلة.

وأكدت الفحوصات إيجابية إصابتها بالفيروس، أما الحالة الثانية فهي لشاب يعمل فى محافظة دمياط، وظهرت عليه أعراض المرض وتم نقله لمستشفى حميات المحلة، وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية إصابته بالفيروس.

يأتي ذلك فى الوقت الذي عزلت فيه مديرية الصحة 15 شخصا من المخالطين لحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض عليهم، وتم سحب عينات منهم وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لبيان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه.



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