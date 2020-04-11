اليوم السابع
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صور.. تطهير قرى الشهيدى وكفر دخميس وطنبارة بمركز المحلة

السبت، 11 أبريل 2020 04:16 م
صور.. تطهير قرى الشهيدى وكفر دخميس وطنبارة بمركز المحلة جانب من أعمال التطهير
الغربية عادل ضرة

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شهدت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير 54 قرية و345 عزبة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية.

 

وطهرت الحملة قرى الشهيدى وكفر دخميس وكفر البسطويسى وطنبارة وقرية راغب الحديثة ومحب الجديدة والعزب التوابع لها، حيث استخدمت سيارتين تتبع الطب البيطرى وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، ويتم استخدام الكلور فى التطهير، وجرارات الوحدة المحلية .

 

يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لتطهير مدينة المحلة و54 قرية و345 عزبة بمركز المحلة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، وبالتعاون مع مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من شباب المحلة، فى إطار المشاركة لمساندة الدولة لمواجهة انتشار كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

 

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح، نائب رئيس المدينة، وعبد المجيد كامل نائب رئيس مجلس المدينة، وسعد نصر مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى. وتم توزيع المواد المطهرة والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء فى أعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

 

من ناحيه أخرى، أطلق مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية،  حملة مكبرة لتطهير قرية البنوان بمركز المحلة، عقب الاشتباه فى حالة إصابة بفيروس كورونا لسيدة خالطت نجلتها وزوجها العائدين من إنجلترا، وتم نقلها للعزل الصحى بمستشفى كفر الزيات العام. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتطبيق تعليمات مجلس الوزراء بتكثيف أعمال التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطهير قرى الشهيدى وكفر دخميس وطنبارة بمركز المحلة (1)
مواطنون فى مركز المحلة
 
تطهير قرى الشهيدى وكفر دخميس وطنبارة بمركز المحلة (2)
حملة تطهير وتعقيم بمركز المحلة
 
تطهير قرى الشهيدى وكفر دخميس وطنبارة بمركز المحلة (3)
جانب من أعمال التطهير والتعقيم بمركز المحلة
 
تطهير قرى الشهيدى وكفر دخميس وطنبارة بمركز المحلة (4)
تطهير قرى الشهيدى وكفر دخميس وطنبارة بمركز المحلة
 
تطهير قرى الشهيدى وكفر دخميس وطنبارة بمركز المحلة (5)
مشاركون بحملة تطهير قرى الشهيدى وكفر دخميس وطنبارة بمركز المحلة

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