صور.. الطب البيطرى بالأقصر يطهر السكة الحديد والميادين والشوارع الرئيسية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم السبت، عن الإنتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين، وذلك فى إطار إستمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح مدير الطب البيطري - فى بيان صحفى - أن الحملات تضمنت تعقيم شوارع وميادين الكورنيش وصلاح الدين والتلفزيون والمدينة المنورة والمحطة والصنايع وأبو الجود وأبو الحجاج والمنشية وخالد بن الوليد وأسواق منطقة شرق السكة بمسافة 10 كم، والسوق الحضرى وأحياء غرب وشرق ووسط الأقصر بمدينة الأقصر، وعدد من المصالح الحكومية والعامة والمجالس القروية ومكاتب التموين ووحدات التضامن الإجتماعي والمساجد والكنائس بمدن ومراكز أرمنت وإسنا والبياضية.

وأشار الدكتور عاطف أحمد على، إلى إستمرار كافة أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشأت الحكومية والعامة بالمحافظة، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم السبت، بالتنسيق مع مديرة الزراعة بالأقصر باشراف المهندس خالد عبدالراضى وكيل أول وزارة الزارعية، والمهندس أبو بكر حجاج مدير الإدارة الزراعية بالمركز وتحت قيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، بتنفيذ أعمال حملة مكبرة للتطهير والتعقيم، وتضمنت الحملة رش وتطهير نقطة شرطة الزينية ومرفق مطافى الزينية وهندسة كهرباء الزينية ومجلس مدينة الزينية والطرق الرئيسية والجانبية.

وأكد رئيس المدينة على استمرار اعمال التطهير و التعقيم على مستوى قرى المركز وذلك وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للحد من انتشاره وضمان إنحساره.