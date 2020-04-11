اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الطب البيطرى بالأقصر يطهر السكة الحديد والميادين والشوارع الرئيسية

السبت، 11 أبريل 2020 05:31 م
صور.. الطب البيطرى بالأقصر يطهر السكة الحديد والميادين والشوارع الرئيسية الطب البيطرى بالأقصر يعقم ويطهر محطة السكة الحديد
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم السبت، عن الإنتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين، وذلك فى إطار إستمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح مدير الطب البيطري - فى بيان صحفى - أن الحملات تضمنت تعقيم شوارع وميادين الكورنيش وصلاح الدين والتلفزيون والمدينة المنورة والمحطة والصنايع وأبو الجود وأبو الحجاج والمنشية وخالد بن الوليد وأسواق منطقة شرق السكة بمسافة 10 كم، والسوق الحضرى وأحياء غرب وشرق ووسط الأقصر بمدينة الأقصر، وعدد من المصالح الحكومية والعامة والمجالس القروية ومكاتب التموين ووحدات التضامن الإجتماعي والمساجد والكنائس بمدن ومراكز أرمنت وإسنا والبياضية.

وأشار الدكتور عاطف أحمد على، إلى إستمرار كافة أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشأت الحكومية والعامة بالمحافظة، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم السبت، بالتنسيق مع مديرة الزراعة بالأقصر باشراف المهندس خالد عبدالراضى وكيل أول وزارة الزارعية، والمهندس أبو بكر حجاج مدير الإدارة الزراعية بالمركز وتحت قيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، بتنفيذ أعمال حملة مكبرة للتطهير والتعقيم، وتضمنت الحملة رش وتطهير نقطة شرطة الزينية ومرفق مطافى الزينية وهندسة كهرباء الزينية ومجلس مدينة الزينية والطرق الرئيسية والجانبية.

وأكد رئيس المدينة على استمرار اعمال التطهير و التعقيم على مستوى قرى المركز وذلك وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للحد من انتشاره وضمان إنحساره.

 


الاقصر

حملات تعقيم بالاقصر

اخبار الاقصر

الطب البيطرى بالاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة