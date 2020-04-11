اليوم السابع
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صور..إيقاف 10 حالات بناء مخالف و مصادرة مواد البناء بأحياء الإسكندرية

السبت، 11 أبريل 2020 02:35 م
صور..إيقاف 10 حالات بناء مخالف و مصادرة مواد البناء بأحياء الإسكندرية البناء المخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الاسكندرية حملات إيقاف أعمال البناء المخالف ،وذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد

 

 

وقام حى العامرية بشن حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول ،بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول ،حيث قامت ادارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة ، بفك شدة خشبية دور أول علوي بسند 1 خلف المسجد الكبير  ،إيقاف أعمال صب دور ارضى بطيبة 2 ش جلال متولى ،هدم منزل دور ارضى بطيبة 2 شارع موازى لشارع جلال ابراهيم

 

وبحضور اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحى،والمهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحي ، قامت ادارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية  بفك جملون أمام كوبري العامرية و إزالة التعديات وفتح الشارع خلف مستشفى الشيخ بدوي

 

وفى حى العامرية ثان شن الحى حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان بالتصدي لظاهرة البناء المخالف ،حيث تم فك شدة خشبية لاعمدة الدورالاول علوى بكينج قبلى.شارع محمد رشيد خلف مسجدالحى القيوم

وفي حى شرق كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق كافة الجهات المعنية بالحي بمتابعة ورصد أي اعمال بناء مخالفة وإيقافها على الفور،وقامتوحدة التدخل السريع بإيقاف بناء مخالف بمنطقة أبيس سكة 30، وتم حلّ الشدة الخشبية بالطابق الثالث علوي والتحفظ على كافة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع من أسمنت وحديد وخشب

 

وفي السياق ذاته رصدت إدارة المتابعة الميدانية بالحي أعمال مخالفة بأحد العقارات بشارع البيبي كوكا، وفور التوجه لموقع البلاغ اتضح وجود شدة خشبية بالطابق العاشر علوي بالعقار وتم حلّها بالكامل ومصادرتها، كما أزالت الحملة الأعمدة الخرسانية من خلال لجنة الإزالة بالحي وتسليم العقار لمقاول الهدم والإزالة

وفى حى المنتزة أول ووفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة اول ،قامت وحدة الازالة بتكسير حوائط الدور الخامس علوي بالعقار شارع محمد نبيل حمدي متفرع من شارع خالد بن الوليد خلف محل ملابس يارا

و فى حي ثان المنتزه ،تم شن حملة مكبرة  تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ،وتم خلال الحملة قيام لجنة الإزالة بعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ ومدير الإدارة الهندسية وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانوني ، بتنفيذ قرار الإزالة رقم 599 لسنة 2020 ، والتي تقضي بإزالة أعمدة الطابق السابع علوي بالعقار الكائن أمام مستشفى الأمراض الصدرية بالمندرة القبلية

و فى حى غرب قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى و مدير ادارة المتابعة الميدانية، بالمرور اليومي حيث تلاحظ أثناء المرور وجود أعمال بناء حجرة بدون الحصول على ترخيص بشارع مراد بالورديان وتم إيقاف الأعمال وإزالة و هدم ماتم بناؤه

 

 

بناء بدون ترخيص
بناء بدون ترخيص

 

بناء مخالف
بناء مخالف

 

حملات الازالة
حملات الازالة

 

رئيس حى العامرية
رئيس حى العامرية

 

مصادرة مواد البناء
مصادرة مواد البناء

 

هدم المخالف
هدم المخالف

 


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البناء المخالف

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