اليوم السابع
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صور ..إنتشال سيارة تابعة لمجلس مدينة بالغردقة بعد هبوطها فى غرفة مياه

السبت، 11 أبريل 2020 12:46 م
صور ..إنتشال سيارة تابعة لمجلس مدينة بالغردقة بعد هبوطها فى غرفة مياه السيارة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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انتشلت معدات مجلس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر اليوم، سيارة مخصصه لنقل مياه الصرف الصحي، بعد سقوطها في غرفة مياه ارضية تابعة لأحدي الفنادق بمدينة الغردقة، دون إصابات، وذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مدينة الغردقة .

وأكد مجلس مدينة الغردقة، أن اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة أنه خلال متابعة أعمال التطوير شوارع المدينة تلاحظ بوجود سيارة نقل سقطت فى غرفة مياه تابعة لاحد الفنادق بالمدينة وعلى الفورتم إحضار معدات الوحدة المحلية ومهندسى المياه والمشروعات وتمكن من رفع سيارة الصرف الصحي التابعة لاحد المواطنين بعد سقوطها فى الغرفة أثناء مرور السيارة لرفع مياه الصرف وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وكان أعلن اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، عن وصول أكشاك الكهرباء لمحطات الصرف الصحى لمدينة الغردقة، للبدء فى تشغيل محطتى الصرف الصحى "مجاويش والانتر" بقدرة كل منهما 369 kva، لخدمة مناطق جنوب الغردقة.

وأكد رئيس مدينة الغردقة، أن ذلك جاء بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والتى طالب خلالها بسرعة التدابير المالية لشراء أكشاك كهربائية لتشغيل محطات الصرف بمنطقتى مجاويش والانتر بحى جنوب.

وتابع: أنه جارى تركيب الأكشاك فور وصولهم محطات الصرف، مؤكدا على أنه سيتم الانتهاء من توصيل الكبلات الكهربائية للاكشاك والبدء فى عملية تشغيلهم بكامل قوتهم لخدمة مناطق حى جنوب .

وطالب رئيس المدينة مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه والشركات المنفذة بسرعة تلافى جميع الملاحظات بالمحطة الرئيسية والمحطات الفرعية لاستكمال المنظومة.

 

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البحر الاحمر

الغردقة

سقوط سيارة نقل في غرفة مياه

مجلس مدينة الغردقة

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