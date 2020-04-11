اليوم السابع
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شفاء 17 حالة من كورونا فى ديالى وكركوك بالعراق.. وغلق تام لقضاء البصرة

السبت، 11 أبريل 2020 01:07 م
شفاء 17 حالة من كورونا فى ديالى وكركوك بالعراق.. وغلق تام لقضاء البصرة فريق طبى لمكافحة كورونا
بغداد(أ ش أ)

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قال مدير إعلام صحة محافظة ديالى العراقية فارس العزاوى، اليوم السبت، إنه تم شفاء مصابين اثنين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) فى المحافظة.. مشيرا إلى وجود 16 حالة اشتباه بالإصابة سيعلن عن نتائج تحاليلها المختبرية حال وصولها من العاصمة بغداد، وقال مدير عام صحة محافظة كركوك زياد خلف - فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إنه تم تسجيل 24 إصابة وتماثل 15 حالة للشفاء وحالة وفاة واحدة و8 إصابات مؤكدة بالعزل الوبائي.

وعلى جانب آخر ، قامت القوات الأمنية بقضاء محافظة البصرة بإغلاق تام لمداخل ومخارج القضاء، وفرض حظر التجوال الشامل وتوقف الحركة وإلغاء كافة الاستثناءات بما فيها الصيدليات والمخابز والأفران وأسواق المواد الغذائية، وذلك بعد تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16.
وقال قائم مقام قضاء البصرة عدنان الجابري، إن دائرة صحة البصرة قامت بإجراء مسح وبائي وأخذ العينات من جميع المخالطين للمصابين، وتعقيم جميع مناطق القضاء.

وكان وزير صحة إقليم كردستان فى العراق،  أعلن سامان برزنجى اليوم السبت، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا، وقال برزنجى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن أحد المصابين بفيروس كورونا في السليمانية والذي كان مصاباً بمرض قاتل فقد حياته اليوم، بعد رقوده في المستشفى لفترة، موضحا أن هذه رابع حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان حتى الآن، وجميعها سُجلت في السليمانية.

وأضاف أن المجموع الكلي للإصابات بالفيروس فى إقليم كردستان يبلغ حتى الآن 325 إصابة، بينها 145 حالة شفاء (40 منها في أربيل)، إلى جانب وجود 4 وفيات.

وفى سياق متصل قال مدير عام صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندى، اليوم السبت، إنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فى المحافظة إلى 259 حالة مؤكدة .


ديالى

كركوك

العراق

فيروس كورونا

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