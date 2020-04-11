شعبة المخابز: انتظام صرف الدقيق بجداول منظمة للوقاية من كورونا

كتب مدحت وهبة

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلن عن صرف حصص الدقيق من المطاحن لكافة المخابز على مستوى الجمهورية بشكل منظم، لاستمرار إنتاج الخبر المدعم وتوفيره للمواطنين، كما يتم التواصل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حيث يقوم بتذليل أى عقبات تواجه المنظومة فى ظل الظروف إلى تشهدها البلاد واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بصرف حصة يومين من الدقيق اضافى للمخابز كمخزون، كما يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية " قطاع عام و قطاع خاص " طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن.

وستقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومان كرصيد بالمخابز مقدما وطبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التى صرفها للمخايز يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، أو أخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحة حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز ، وعلى أن يتم إتاحة صرف اليومين على النظام بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل ،كما ستقوم المطاحن التموينية بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومان كأرصدة بالمخابز مقدما لمرة واحدة وذلك من أرصدة الأقماح التى تم تعزيز المطاحن بها طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية " سمارت " وذلك بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل ، مع قيام المخابز بتدوير هذةالأرصدة والمحافظة عليها مع استمرار الصرف للمخابز بصفة يومية طبقا للنظام المعمول به حاليا.