اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب أصفون المطاعنة بالأقصر يطلقون مبادرة لبيع اللحوم بـ65 جنيها للكيلو

السبت، 11 أبريل 2020 11:59 ص
شباب أصفون المطاعنة بالأقصر يطلقون مبادرة لبيع اللحوم بـ65 جنيها للكيلو مبادرة لبيع اللحوم بـ65 جنية للكيلو لمحاربة الغلاء بإسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إستمراراً لسلسلة المبادرات المميزة لدعم الأهالى وتخفيض الأسعار بمحافظة الأقصر، أطلق عدد من شباب وأهالى قرية أصفون المطاعنة بمدينة إسنا مبادرة جديدة ضد الغلاء لبيع اللحوم بسعر 65 جنية للكيلو، والتى تشمل بيع اللحوم وذبح العجول بمنطقة مسجد أبو منصور قبلى البلد بأصفون، والكيلو ونصف بـ100 جنيه للحوم البلدية.

يأتى ذلك فى ظل تلك الظروف الراهنة وخطط الدولة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار منافسة فى ظل حظر التجوال.

ومن جانبه قال عثمان العريان إبن مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه بعد إطلاق شباب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الأسبوع الماضى مبادرة لتقديم وبيع اللحوم بأسعار فى متناول الجميع لمكافحة غلاء الأسعار، وذلك بسعر 79 جنيها للكيلو الواحد بدلاً من الأرقام الضخمة فى محلات الجزارة، فقرروا عمل مبادرة جديدة لدعم أهالى القرى والنجوع والعمالة غير المنتظمة بسعر أقل لخدمة الجميع وقرروا بيع كيل اللحوم بسعر 65 جنيها فقط، والكيلو ونصف بـ100 جنيه، ويتم ذبح اللحوم أمام المواطنين، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار منافسة فى ظل حظر التجوال.

ومن جانبه أشاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بتلك المبادرات الشبابية لدعم الأهالى بالقرى والنجوع وتقديم السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للجميع، مشيداً بالدور العظيم لشباب مدينة إسنا فى دعم الأهالى بصورة مميزة فى تلك الظروف الراهنة بالبلاد، وذلك لمساندة الدولة لمحاربة الغلاء، وهو الذي يعتبر تجسيداً نموذجياً لدور المشاركة المجتمعية في المرحلة الحالية بالتكاتف والتلاحم مع احتياجات ومتطلبات المواطن بإسنا ، في ظل الترابط بين بالمجتمع المدني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووجه محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، الشكر للقائمين على هذا العمل لمساعدهم في توفير لحوم بلدي بأسعار مخفضة تقل عن مثيلها بالأسواق وذبيخ داخل السلخانة، والتقى عدد من المواطنين وعبروا عن رضاهم بجودة اللحوم.

 


الاقصر

مبادرة شبابية لتخفيض الاسعار

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

مبادرة ضد الغلاء

بيع اللحوم بـ65 جنية

دعم قرى اسنا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن

آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن

إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا

إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة