شباب أصفون المطاعنة بالأقصر يطلقون مبادرة لبيع اللحوم بـ65 جنيها للكيلو

الأقصر – أحمد مرعى

إستمراراً لسلسلة المبادرات المميزة لدعم الأهالى وتخفيض الأسعار بمحافظة الأقصر، أطلق عدد من شباب وأهالى قرية أصفون المطاعنة بمدينة إسنا مبادرة جديدة ضد الغلاء لبيع اللحوم بسعر 65 جنية للكيلو، والتى تشمل بيع اللحوم وذبح العجول بمنطقة مسجد أبو منصور قبلى البلد بأصفون، والكيلو ونصف بـ100 جنيه للحوم البلدية.

يأتى ذلك فى ظل تلك الظروف الراهنة وخطط الدولة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار منافسة فى ظل حظر التجوال.

ومن جانبه قال عثمان العريان إبن مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه بعد إطلاق شباب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الأسبوع الماضى مبادرة لتقديم وبيع اللحوم بأسعار فى متناول الجميع لمكافحة غلاء الأسعار، وذلك بسعر 79 جنيها للكيلو الواحد بدلاً من الأرقام الضخمة فى محلات الجزارة، فقرروا عمل مبادرة جديدة لدعم أهالى القرى والنجوع والعمالة غير المنتظمة بسعر أقل لخدمة الجميع وقرروا بيع كيل اللحوم بسعر 65 جنيها فقط، والكيلو ونصف بـ100 جنيه، ويتم ذبح اللحوم أمام المواطنين، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار منافسة فى ظل حظر التجوال.

ومن جانبه أشاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بتلك المبادرات الشبابية لدعم الأهالى بالقرى والنجوع وتقديم السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للجميع، مشيداً بالدور العظيم لشباب مدينة إسنا فى دعم الأهالى بصورة مميزة فى تلك الظروف الراهنة بالبلاد، وذلك لمساندة الدولة لمحاربة الغلاء، وهو الذي يعتبر تجسيداً نموذجياً لدور المشاركة المجتمعية في المرحلة الحالية بالتكاتف والتلاحم مع احتياجات ومتطلبات المواطن بإسنا ، في ظل الترابط بين بالمجتمع المدني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووجه محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، الشكر للقائمين على هذا العمل لمساعدهم في توفير لحوم بلدي بأسعار مخفضة تقل عن مثيلها بالأسواق وذبيخ داخل السلخانة، والتقى عدد من المواطنين وعبروا عن رضاهم بجودة اللحوم.