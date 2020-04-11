زعيمة حزب تركى تنتقد آلية أردوغان فى تطبيق حظر التجول وتصفه بـ"المبتدئ"

كتب : أحمد علوى

انتقدت ميرال أكشنر، رئيسة حزب الخير التركى، قرار حظر التجول الذى أعلنته الحكومة التركية يوم أمس في 31 محافظة تركية فى وقت متأخر من ساعات الليل ولمدة 48 ساعة، وأضافت ميرال أكشنار"أثبتت الحكومة مرة أخرى كم هم مبتدئون في إدارة الأزمات".

وانتقدت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنر، الحظر الذي أعلن بسبب وباء فيروس كورونا. ودعت أكشنار المواطنين للإلتزام بالحظر ولكنها انتقدت الحكومة لإصدار القرار فى ساعات متأخرة من الليل، مما خلق حالة من الذعر لدى المواطنين، وتسبب فى توافد العديد من المواطنين للأسواق والمحال التجارية للتسوق وشراء المستلزمات.

وقالت أكشنار:"لقد أثبتت الحكومة، التي طبقت إقتراح الحجر الصحي الكامل الذى عرضناه بعد إبلاغ المواطن قبل ساعتين فقط من بدء الحظر،مرة أخرى كيف أنهم مبتدئين في إدارة الأزمات. أدعو جميع مواطنينا إلى التزام الهدوء ، لحماية أنفسهم وأحبائهم باتباع الحظر".

كما انتقد أيضا يافوز أغير على أوغلو المتحدث باسم حزب الخير ونائب البرلمان التركى عن دائرة اسطنبول، حظر التجول على حسابه الشخصى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب يافوز: "أجد صعوبة في تكوين جملة. لا أعرف ما إذا كنت غاضبًا على حكومة غير أكفاء يقومون بمثل هذا العمل الذي يفتقر إلى الخبرة، أو إذا كنت غاضبًا على الأشخاص الذين يشعرون بالذعر ولكن بشكل غير مسؤول."