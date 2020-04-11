رئيس جهاز الشروق: إزالة مبنى مخالف بقطعة أرض سبق سحبها بالمدينة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم إزالة مبنى مخالف على قطعة الأرض رقم (٤٣١) المجاورة السادسة الإسكان العائلى كان قد سبق سحبها من مالكها وأصبحت ضمن الأراضى الشاغرة وفى حوزة الجهاز، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وبالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، حيث استغل المخالف الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لمحاولة البناء عليها.

وأضاف المهندس عبد الرءوف الغيطى أن المواطن المسحوب منه القطعة شرع في استكمال المراحل البنائية بدون سند قانونى، معتقدا وضع الجهاز أمام الأمر الواقع وهو الأمر الذى لن يتم قبوله.

وأوضح رئيس الجهاز أنه فور رصد الحالة المخالفة فى مهدها تمكنت اللجنة من الإزالة بالمعدات اللازمة وتحرير محضر المخالفة.

كما حذر رئيس الجهاز مرتكبي المخالفات بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً أنه لا تهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة والتصدى لمخالفات البناء، نظراً لاستغلال القائمين بها تعامل الدولة مع تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وفى إطار المتابعة اولا بأول لأعمال البناء الجارية.

وفى سياق متصل، قاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة الإسكان الاقتصادى، حيث تمكنت الحملة من إخلاء ممرات المشاة ومداخل العمارات من العوائق المتمثلة فى تخزين أثاث متهالك ومتعلقات خارج حدود الوحدات السكنية، مما يمثل تعدياً على الملكيات العامة، وتم تحرير محاضر مخالفات لأصحاب الوحدات المتعدين، كما شملت الحملة تكثيف أعمال النظافة داخل المربعات السكنية بالمنطقة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: إن الحملة تضمنت المرور على الأسواق التجارية بمركز خدمات الحى الثانى، ومصادرة الإشغالات المتواجدة أمام المحال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك يأتى بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وخارج الأسواق التجارية، والمحافظة على الواجهة الحضارية فى ضوء التطوير المنفذ بالإسكان الاقتصادى.