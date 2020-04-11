خليك فى البيت.. شاهد قلادة الملك بسوسنيس الأول بمتحف التحرير (فيديو)

كتبت آمال رسلان

أطلقت وزارة السياحة والآثار مساء اليوم فيديو جديد لجولتها الإرشادية الثالثة، لعرض وشرح القلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول، والتى تزن 14 كيلوجرام ذهب، وتم اكتشافها حول عنق مومياء الملك بسوسنيس الأول (حوالى 1039–991 ق.م)، أحد ملوك الأسرة 21.

وهى واحدة من ثلاثة قلادات للملك مصنوعة من الذهب الخالص وتتكون من 14 سلسة من الذهب متفرعة تنتهى بزهور اللوتس تنتهى بأثنين من هذه السلاسل يقسم بدوره إلى سلسلتين أخرتين، وتتعلق بخمسة صفوف من الأقراص الذهبية الرقيقة مجمعة جنبًا إلى جنب يربطهم مشبك مركزى يحمل اثنين من أسماء الملك.

ويمكنك مشاهدة الفيديو عبر صفحات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعى #ExperienceEgyptFromHom وقدمت وزارة السياحة والاثار أمس شرح قطعتين هما تمثال ضخم للملك إختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتى، و تمثال إخناتون مصنوع من الحجر الرملى، وكان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام أعمدة معبد الإله آتون شرق الكرنك.

يصور التمثال الملك واقفا ممسكا صولجانى الحقا والمذبة، وتم تصويره بملامح مبالغ فيها بما فى ذلك الكتفين الضيقين، والبطن المنتفخ، والفخذين الممتلئين، والذراعين الرقيقين، ووجه طويل مميز للغاية مع أنف طويلة وعين ضيقة ومائلة وشفتين غليظتين. تمثال رأس الملكة نفرتيتى مصنوع من حجر الكوارتز. تم اكتشافها فى ورشة النحات "جحوتى مس" فى مدينة آخت-آتون (تل العمارنة حاليًا). تحمل الرأس الملامح الأنيقة للملكة القوية. وتقوم وزارة السياحة والآثار بإتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم فى المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.