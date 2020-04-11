اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خبير طبى جزائرى: ذروة انتشار الفيروس فى البلاد ستكون يوم 20 أبريل

السبت، 11 أبريل 2020 02:24 م
خبير طبى جزائرى: ذروة انتشار الفيروس فى البلاد ستكون يوم 20 أبريل تفشى فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد البروفيسور رياض مهياوي ، عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا بالجزائر ، أنّه من المتوقع أن تعرف الجزائر ذروة انتشار الفيروس نظريا في الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري أي في حدود 20 أبريل المقبل، وهذا ما يعني توقع ارتفاع عدد الإصابات والحالات التي قد تصل إلى الإنعاش والعناية المركزة.

 

وحسب البروفيسور مهياوي، فإن المصالح الاستشفائية تستقبل المرضى حاليا وفق قدراتها وأن الأمور لا تزال تحت السيطرة والتحكم، وتتوزع جل الحالات الوافدة إلى المستشفى عبر مصالح الطب الداخلي والأمراض التنفسية والأمراض المعدية، وإذا تطورت الحالات فتنقل إلى مصلحة الإنعاش.

 

ويقول البروفيسور  الجزائرى ، أنه إذا زادت الحالات الوافدة، فيمكن فتح مصالح إضافية وتحويلها إليها مثل طب الجلد والأعصاب، مشيرا إلى أن الطابع الهندسي والمعماري للمستشفيات ساعد في حصر الحالات وعدم انتقال العدوى.

 

وأضاف البروفيسور مهياوي، في تصريح لصحيفة الشروق الجزائرية، أن التطور الوبائي الذي تعرفه الجزائر لا يزال متذبذبا من ولاية لأخرى ومن يوم لآخر، غير أن الأكيد هو النتائج الايجابية المتعلقة بتراجع انتشار كورونا في ولاية البليدة التي كانت بؤرة لانتقال الوباء، وهذا بفضل الحجر الصحي الكامل المطبق في المنطقة.

 

وأوضح المختص أن نتائج الحجر الصحي الذي تم تمديده إلى الثالثة بعد الزوال بعديد الولايات ستعرف نتائجه بعد 14 يوما من تطبيقه ولن يكون ذلك قبل هذا التاريخ، داعيا إلى عدم التهاون في الوقاية الصحية والالتزام بالحجر الصحي وأن لا يغرهم التراجع العام في الحالات الجديدة المسجل أحيانا، لأننا لازلنا نتعامل مع فيروس لا نمتلك عنه كافة المعطيات، لذا فإن الصبر ضروري جدا للتغلب على روتين الحجر الصحي وتأثيراته.

 

وبخصوص ما يتم تداوله بشأن ارتفاع معدل الوفيات في الجزائر وتجاوزها المعدلات الدولية أفاد البروفيسور مهياوي أننا لم نصل بعد إلى عينة التشخيص المطلوبة وأن الحكم على معدل الوفيات يندرج في إطار معادلة علمية لن تصل الجزائر إليها بعد، فكلما كان التشخيص كبيرا كلما كانت الوفيات أقل.


الجزائر

فيروس كورونا

كورونا

وفيات كورونا

إصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة