خبراء يحذرون: 20 أبريل سيكون ذروة تفشي فيروس كورونا في تركيا

كتب مصطفى عنبر

‎حذر الخبراء الأتراك، من أن انتشار فيروس كورونا سوف يصل إلى ذروته في منتصف أبريل، وتحديدا يوم 20 من الشهر، ما دفع الحكومة إلى زيادة الاحتياطات ضد الفيروس، وفقا لموقع دوفار التركى.

كانت كلية لندن الإمبراطورية (الكلية الامبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب) قد توقعت في 7 أبريل، أن تركيا ستكون من بين الدول التي سوف تشهد أسرع معدل انتشار فيروس كورونا.

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ويعد قمع النظام التركي أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار الفيروس السريع في تركيا.

وتعاني تركيا من ضعف قطاع الرعاية الصحية. فبعد إخفاق حركة الجيش في عام 2016، قامت الحكومة التركية بعزل حوالي 15 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.