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تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي سلامة العاملين بالسويس.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 04:56 م
تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي سلامة العاملين بالسويس.. صور تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية علي العاملين بالسويس
السويس – السيد فلاح

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تابع اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، اليوم أعمال تعقيم وتطهير نقاط  تحصيل الرسوم بمشروع المحاجر والمواقف بمنطقة صلاح نسيم وميدان الادبية بنطاق حي عتاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وبناء علي تكليفات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وشدد السكرتير العام لمحافظة السويس، علي المسئولين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكيد علي إرتداء الكمامات الواقية والقفازات لجميع العاملين بالمشروعات المختلفة التى بالمحافظة والعاملين بمنظومة النظافة والتجميل وبعض القطاعات الخدمية التى تتطلب تواجد العاملين فى الشارع على مدار اليوم والعمل علي الحد من التجمعات المزدحمة فى مواقع العمل المختلفة حرصًا على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين والإستمرارفى عملية التعقيم والتطهير لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق السكرتير العام للسويس، كلا من اللواء خالد سعد، مدير عام مشروع المحاجر واللواء عبد العظيم محمد، مدير عام مشروع الإشراف علي المواقف والدكتورة سوزان جميل، مدير إدارة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض  بمديرية الصحة وفريق العمل القائم بأعمال الرش والتطهير.

 كان اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، قد قام اليوم بتفقد مبني مرفق النقل الداخلي بمنطقة المثلث بحي الأربعين لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وأعمال تعقيم وتطهير اتوبيسات وميني باصات المرفق لنقل المواطنين، للتأكيد علي ارتداء الكمامات الواقية والقفازات لجميع العاملين والسائقين بالمرفق، مشددًا علي مدير المرفق بتنفيذ خطة التعقيم والتطهير بصفة يومية حفاظًا علي سلامة المواطنين والعاملين بالمرفق الحيوي .

وأكد السكرتير العام لمحافظة السويس، علي أن المحافظة تقوم بتوفير كافة الإمكانيات للحفاظ علي سلامة المواطنين، من خلال تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

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