اليوم السابع
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تموين المنوفية تحرر 429 مخالفة فى حملات لضبط الأسواق

السبت، 11 أبريل 2020 08:30 ص
تموين المنوفية تحرر 429 مخالفة فى حملات لضبط الأسواق حملة تموينية - ارشيفية
المنوفية- محمود شاكر

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 429 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الجمال أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه ببيع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميًا.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن كل إدارة  تشن حملات يومية على  الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسئولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عمل المخابز يومى السبت والجمعة، وأوضح أن كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد اكد على انه تم تحرير 7327 محضر تموينى منذ بداية شهر مارس حتى الآن، لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين  في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحاسب عاطف الجمال  مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات على المخابز أسفرت عن تحرير 1004 محضر نقص وزن و505 غير مطابق للمواصفات و93عدم تشغيل و 92 تجميع دقيق لإعادة البيع بالسوق السوداء و520 عدم نظافة ، كما تم شن حملات على المحال التجارية والأسواق أسفرت عن تحرير 306 محضر انتهاء صلاحية و376 بيع بأزيد من السعر الرسمي و178 سلع مجهولة المصدر و3186 عدم إعلان عن الأسعار و1067 مخالفات أخرى، بإجمالي 7327 مخالفة خلال تلك الفترة.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي استمرار تكثيف الحملات  التموينية وبذل المزيد من الجهد والمتابعة مؤكداً أنه لاتهاون  مع الخالفين.

 

 

 

 


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