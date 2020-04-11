اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 11:37 م
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ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بولاية "وايومينج" بسبب تفشى كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 10:42 م
ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بولاية "وايومينج" بسبب تفشى كورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ.ش.أ

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، منطقة كوارث كبرى في ولاية وايومينج، وأمر بتقديم مساعدات للولاية فى المناطق المتضررة من تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19، الذى بدأ فى 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وذكر بيان للبيت الأبيض اليوم السبت، أنه سيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها، وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق المتضررة من الفيروس بالولاية.

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي لي ديبالو كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولاية.


امريكا

كورونا

ترامب

الرئيس الامريكى

وايومينج

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