"باير" الألمانية للأدوية تدعم مبادرة "حماية" بالتعاون مع صناع الخير

• "باير" من أوائل الشركات فى قطاع الأدوية بمصر التى تعزز من التزامها وجهودها لمكافحة الفيروس المستجد

• المبادرة تدعم الفئات الأكثر تعرضا وتنشر التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

• لزيق: "نعمل من خلال مبادرة "حماية" على دعم جهود الحكومة المصرية والجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من افراد المجتمع ضمن الفئات الأكثر تعرضا من خلال تعاوننا مع مؤسسة صناع الخير"

• هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير: "للقطاع الخاص دور هام فى دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار الفيروس، وباير من أولى شركات قطاع الأدوية المساهمة في ”حماية"

أعلنت شركة باير الألمانية المتخصصة فى مجال تخليق وتصنيع الأدوية سواء البشرية أو أدوية المستهلك والمنتجات الزراعية تحت شعار " العلم من أجل صحة أفضل ومستقبل أفضل " عن مد شراكتها مع مؤسسة "صناع الخير" من خلال مبادرة "حماية" بهدف رفع مستوى الوعى حول الإجراءات الوقائية اللازمة وتوفير الامدادات والمستلزمات الطبية الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، خاصًة بين الأسر الأكثر احتياجا وعرضة فى هذه الفترة. تأتى مبادرة "حماية" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد سامر لزيق، المدير العام لباير ليميتد مصر على أن الشركة تجتهد لتقديم كل ما هو مبتكر فى مجالات الرعاية الصحية والزراعية، وندرك التحدى الذى تفرضه علينا الظروف الاستثنائية التى نعيشها الآن، كما نعى أن دورنا لا يقاس بما نقدمه من خدمات فحسب، بل أيضًا بكيفية تفاعلنا مع المجتمعات التى نخدمها، لذلك نؤمن بضرورة المساهمة بدور فعال تجاه المجتمع، ونعمل من خلال مبادرة "حماية" على دعم جهود الحكومة المصرية والجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما نأمل بتعاوننا مع صناع الخير والجهات المشاركة فى المبادرة الوصول إلى أكبر عدد من الأسر والأفراد ضمن الفئات الأكثر احتياجا وعرضة للعدوى لتقديم مختلف خدمات التوعية والوقاية لهم"، موضحا أن تلك الشرائح المتمثلة فى العمالة غير المنتظمة وغيرها من الكثير من غير القادرين بشكل عام على تدبير احتياجاتهم هى الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب نقص الوعى اللازم وتدابير الوقاية اللازمة ومحدودية إتاحة المواد الضرورية كذلك.

أضاف لزيق: "هذه هى أكثر اللحظات التى تتقارب فيها الرؤى والأهداف ما بين رؤية الشركة وخدماتنا ومهمتنا المتمثلة فى "العلم لحياة أفضل".

من خلال "حماية"، تعمل "باير" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير على محورين – المحور الأول وهو رفع مستوى الوعى بين الشرائح الأكثر احتياجا لمعرفة أهمية اتباع التدابير الاحترازية وفقًا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، المحور الثانى – تزويد تلك الشرائح بأدوات الوقاية الضرورية من قفازات طبية، أقنعة الوجه الطبية والمواد التعقيم والتطهير .

كما أشاد هانى عبد الفتاح، بمشاركة باير مصر فى مبادرة "حماية"، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص فى رعاية الفئات المستهدفة فى المجتمع ودعم الجهود الحكومية وغير الحكومية بتقديم أكبر قدر ممكن من برامج الدعم المختلفة. مضيفًا أن باير كانت من أولى الشركات فى قطاع الأدوية المساهمة فى هذه المبادرة من خلال قيمها واستراتيجياتها فى المجتمعات التى تعمل بها لتقديم جودة حياة أفضل، والتى تتفق مع أهداف مبادرة "حماية" لإتاحتها بعض الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا.

كانت قد أعلنت شركة باير فى وقت سابق عن شراكة أخرى مع صناع الخير فى برنامج طبى للوقاية والتوعية بشأن الاكتشاف المبكر والمتابعة لأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض العيون إلى جانب زيادة الوعى بأهمية صحة المرأة وتنظيم الأسرة.