اليوم السابع
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الوحدة المحلية بمغاغة: استمرار تأجيل قرعة الوحدات السكنية التابعة لها

السبت، 11 أبريل 2020 11:26 ص
الوحدة المحلية بمغاغة: استمرار تأجيل قرعة الوحدات السكنية التابعة لها وحدات سكنية - أرشيفية
المتيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة ، فى بيان لها ، أنه مازالت القرعه المقرر عقدها للوحدات السكنيه التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة مؤجله ، وقال البيان أنه عند تحديد موعد جديد للقرعة سوف يتم النشر والإعلان عنه ، عن طريق صفحة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة .

وطالب البيان عدم إعطاء أى شخص أى مبالغ ماليه ، كما هو متردد على صفحات التواصل الاجتماعى ، مهما كان وأضاف البيان أن هؤلاءالاشخاص لا ينتمون إلى الوحدة المحلية ، وأن جميع التعاملات مع الموظفين المسؤولين عن ذلك الشأن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة لا غير ذلك ، وطالب البيان المواطنين إبلاغ الجهات المختصة عن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون باستغلال المواطنين فى ذلك الشأن وأن الوحده المحليه لمركز ومدينة مغاغة غير مسؤولة عن ذلك .

وقامت الوحدة المحلية بتطهير موقف مغاغه ومحطه السكه الحديد وماكينات الصرف والسنترال ومركز الشرطه وأماكن الأسواق

ومن ناحية أخرى وبناءً على تعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بالاستمرار فى حملات الرش والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بعمل حملة مكبرة لرش وتطهير كافة القطاعات والمصالح الحكومية بالمركز والمدينة واسفرت الحملة عن رش وتطهير بعض المصالح الحكومية بالمدينه ( مكتب التضامن الاجتماعى والشئون الاجتماعية ومجزر ملوى والحملة الميكانيكية وسور مستشفى العزل بملوى وشبكة كهرباء مركز وبندر ملوى وجارى استكمال اعمال الرش والتطهير بالمركز والمدينة.

وفى مركز ومدينة العدوة تواصل الوحدة المحلية أعمال التطهير والرش والتعقيم حيث تم تطهير مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ومبنى مركز شرطة العدوة وماكينات ATM والمدارس ومستشفى الحميات ومحكمة العدوة ومستشفى العدوة المركزى وشارع بورسعيد وشارع مصطفى كامل بالعدوة وذلك بمعدات الرش بالوحدة المحلية .

 


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