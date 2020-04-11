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الموسيقي تتحدى فيروس كورونا.. عروض تستمر 12 ساعة لكسر روتين العزل فى دبى

السبت، 11 أبريل 2020 01:15 ص
الموسيقي تتحدى فيروس كورونا.. عروض تستمر 12 ساعة لكسر روتين العزل فى دبى Beat DXB
كتب آسر أحمد

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يفتقد عدد كبير من المواطنين في العالم لعيش حياتهم الطبيعية اليومية، بسبب العزل الصحي الذي يعيشونه في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن هناك الكثير من الفعاليات التي تقام بشكل مستمر عبر منصات الانترنت لكسر حالة الروتين التي يعشها الكثيرين داخل منازلهم.

وفي لفتة جديدة لصناع الموسيقي، قرر أحد صناع أكبر المهرجانات الموسيقية مشاركة جمهورها، بعرض موسيقي يستمر لأكثر من 12 ساعة في مدينة دبي الإماراتية، وقام بدعوة عدد كبير من النجوم والموسيقيين لبث مباشر استمر لساعات لأمتاع عشاق الموسيقي داخل العزل المنزلي.

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وقرر حسان ضناوي مؤسس Beat DXB"، التي تقدم سلسلة من الأحداث الفنية في أوقات مختلفة، بالتعاون مع "G-Shock Middle East"، لتنظيم حدث فني يستمر لـ 12 ساعة عبر الهواء مباشرة، بمشاركة 49 فناناً موسيقياً ظهر كل واحد منهم من حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وفى تصريحات لمؤسس Beat DXB لصحيفة cnn، قال "يتأثر الفنانون حقاً بالإغلاق التام بسبب عدم وجود حفلات موسيقية وعروض حية، مما تسبب في فقدان مصدر دخلهم، وهو ما دعاهم لتلك الفعالية التي استمرت لساعات طويلة في بث الموسيقي".

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