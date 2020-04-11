اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 05:30 ص
خالد صلاح
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المغرب تعل ارتفاع وفيات كورونا لـ107 والإصابات عند 1448

السبت، 11 أبريل 2020 05:00 ص
المغرب تعل ارتفاع وفيات كورونا لـ107 والإصابات عند 1448 رئيس الحكومة المغربية
الرباط (رويترز)

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 زاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في المغرب اليوم الجمعة إلى 107 حالات بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1448 حالة.

وقالت وزارة الصحة إنها استبعدت حتى الآن إصابة 5791 شخصا بعد إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس. وأضافت أن 122 شخصا تماثلوا للشفاء.

ودعا رئيس الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس المغاربة إلى "الالتزام الصارم بالحجر الصحي... بعد ظهور بؤر عائلية، وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى".

وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية، منذ 20 مارس آذار حتى 20 أبريل نيسان.


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كورونا

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