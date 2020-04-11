اليوم السابع
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القليوبية تواصل حملة التطهير بشوارع القرى والمدن لمواجهة كورونا.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 01:26 م
القليوبية تواصل حملة التطهير بشوارع القرى والمدن لمواجهة كورونا.. صور تطهير الشوارع بمحافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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واصلت محافظة القليوبية جهود تطهير وتعقيم المدن والقرى في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث دفعت المحافظة بفرق الطب الوقائي والطب البيطري إلى القرى والأحياء والمدن على مستوى المحافظة لاستمرار أعمال التطهير والتعقيم.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استكمال المراكز والمدن والأحياء لحملات التطهير مكبرة للمباني والمنشآت والشوارع وتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين، مشيرا إلى أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير جميع المنشآت التابعة لجميع القطاعات من خلال خطة تطهير مركزية تقوم بها المحافظة بخلاف خطط التطهير الذاتي التى تقوم بها بعض المديريات وخطط تطهير المساجد والكنائس.

وأوضح، أنه تم وضع خطط تطهير يقوم بها المجتمع المدني، حيث تم توفير 10 أطنان كلور و125 جهاز رش وتم تطهير ديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومقرات الوحدة المحلية القروية، بالإضافة إلى جميع المباني الحكومية التابعة للوحدات المحلية، كما تم التنسيق مع مدير أمن القليوبية لتطهير جميع المنشآت الشرطية، كما تم تكليف مديرية التموين والوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء بالبدء الفوري في تنفيذ حملات مشتركة من إدارات التموين والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها ومباحث التموين للرقابة على جميع الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعمال التطهير
أعمال التطهير

 

تطهير شوارع القري
تطهير شوارع القري

 

تكهير الشوارع ضد كورونا
تكهير الشوارع ضد كورونا

 

حملة تطهير الشوارع بالقليوبية
حملة تطهير الشوارع بالقليوبية

 

حملة تطهير الشوارع
حملة تطهير الشوارع

 

شوارع
شوارع

 


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