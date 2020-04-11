اليوم السابع
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الرى: تنفيذ أفمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة 16 مليون جنيه

السبت، 11 أبريل 2020 01:56 م
الرى: تنفيذ أفمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة 16 مليون جنيه وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى أنه تم تنفيذ أفمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة ( 16 مليون جنيه) وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة، وكذلك تنفيذ اعمال تشغيل ذاتي بتكلفة (19,50 مليون جنيها ) تشمل اعمال تطهيرات للترع  وصيانة بوابات وكبارى مشاه وصيانة صاولات واعمال عمرات  وصيانة للمعدات.
 
 
 
أضاف خالد فى بيان صحفي اليوم أن قطاع الرى يقوم بإدارة منظومة المياه لكافة الاغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، وذلك من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالى حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات فى كافة المحافظات المحافظات على مستوى الجمهورية .
 
 
 
يشار إلى أن تم تشكيل غرفة عمليات بكل إقليم و نوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من إستقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة والتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والاستعداد للتحرك إلى مواقع الأزمات فور الإبلاغ طوال موسم أقصى الاحتياجات.
 
 
 
و تم التنسيق مع مسئولى وزارة الزراعة لتطهير المساقى الخاصة وكذلك تحديد المساحات المصرح بزراعتها أرز على كروكيات لإمكان حصر المخالفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات المركزية للري بالمحافظات المصرح بزراعة الأرز بها للإجتماع مع الأهالى من خلال المحافظة لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة حتى لا يحدث مشكلة نقص المياه وأيضا حصر أى مخالفات تبديد مياه أولاً بأول.
 
 
 
الجدير بالذكر ان قطاع الرى نفذ العديد من الاعمال التي شملت تطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بجميع إدارات الري بتكلفة (506 مليون جنيه)، بالاضافة ال العديد من الاعمال الصناعية  علي شبكة الترع بتكلفة ( 187 مليون جنيهأ) تضمنت أعمال(كباري-تغطيات-افمام-قناطرحجز- هدارات-محطات رفع) وذلك ضمن اعمال الخطة الاستثمارية  للعام المالي 2019/2020.

الرى

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