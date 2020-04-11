اليوم السابع
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الرى: التنبيه على العاملين بترك مسافة 1.5 متر بينهم للوقاية من كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 01:49 م
الرى: التنبيه على العاملين بترك مسافة 1.5 متر بينهم للوقاية من كورونا المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أنه تم التشديد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1,50 متر بين الأفراد حرصاً على السلامة العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات.
 
 
وأضاف السعدى فى تصريحات صحفية له اليوم أن تم التشديد الى العاملين بأخذ الحيطة والحذر واتباع كافة وسائل الحماية لمنع انتقال العدوى لهم وتجنب التواجد فى أماكن مزدحمة والاهتمام بغسل الايدى باستمرار وعدم وضعها على الوجه او السلام باليد على الآخرين كوقاية لهم من انتقال الفيروس.
 
 
وأوضح وزير الرى فى تصريحات له اليوم ان الوزارة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى انه يتم تعقيم السيارات فى حوض مياه وكلور قبل دخولها الى مبنى الوزارة بالاضافة الى قياس درجة حرارة اى شخص والاطمئنان على سلامته .
 
 
وشدد وزير الرى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
 
يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 
يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية علي إختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.

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