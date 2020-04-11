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الخشت: نجاح تجربة التعليم عن بُعد بمركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس

السبت، 11 أبريل 2020 11:46 ص
الخشت: نجاح تجربة التعليم عن بُعد بمركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، نجح في إجراء مجموعة من دوراته التدريبية بنظام التعليم عن بُعد online باستخدام برنامج Webex meeting وسط إقبال وتفاعل كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل مصر وخارجها، وذلك ضمن خطة جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتقديم خدمهاتها التعليمية إليكترونيًا باستخدام تطبيقات التعليم عن بُعد المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن المركز بدأ تجربة تقديم الدورات التدريبية عن بُعد بتدريس الدورات الثلاث الأساسية وهي: التفكير الناقد، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب، والنشر الدولي، مشيرًا إلى أن التجربة الأولى نجحت في تحقيق أهدافها التدريبية وشهدت إقبالًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأضاف مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أن الدورات التدريبية للأسبوع المقبل، اكتملت بعد نجاح التجربة، حيث تم تجهيز 4 دورات تدريبية إضافية لتلبية طلبات المتدربين والتيسير على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بعد توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث.

يشار إلى أن مركز تنمية القدرات يقوم بدور كبير في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلي والإقليمي، وفقًا لخطة الجامعة في تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب، حيث ينظم المركز ورش عمل للقيادات الأكاديمية والإدارية، وأخرى لتنمية المهارات الإدارية لعمداء الكليات والمعاهد، إلى جانب عقد دورات تدريبية لكوادر المراكز والوحدات من خلال خبراء متخصصين بإستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولي.

 


جامعة القاهرة

التعليم عن بعد

اخبار مصرية

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محمد الخشت

تعليق الدراسة

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