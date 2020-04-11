"البيطريين" تبحث إجراء الانتخابات في يونيو ووقف الأعضاء المنتهية فتراتهم

كتبت آية دعبس

قال الدكتور البدرى ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الذى عقده عددا من أعضاء مجلس النقابة، يوم الثلاثاء 7 أبريل الجارى، ليس اجتماع مجلس، وغير معتمد، وليس له أى بدلات، طالما تم الاجتماع دون النقيب والوكيل، مضيفا: كل ما فى الأمر أن مجموعة من شباب مجلس النقابة يحاولون التحايل على ما صدر من الدكتور السيد عبيد الأمين العام للنقابة، حول وجود بعض المخالفات، للخروج من المأزق الموجودين فيه.

وأضاف ضيف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": الجلسة ليست اجتماع مجلس ولا يعتد بها، أو بقرارتها، خاصة أنه تم عقدها بالتزامن مع وجود قرارات صادة فى الفترة السابقة بوقف أى أنشطة داخل النقابة، التزاما بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وبالتالى لا يمكن الدعوة لاجتماع مجلس.

وتابع: سيتم تحديد موعد لانتخابات التجديد النصفى لعام 2020، وبالتالى فور تحديد موعد إجراء عمليات التصويت سيتم وقف كافة أعضاء المجلس المقرر إجراء التصويت على مقاعدهم، ممن أنهوا فترتهم القانونية بعضوية المجلس تلقائيا، وسيتم بحث تحديد يوم التصويت بانتخابات التجديد النصفى، مع رئيس هيئة النيابة الإدارية، ليتم الإعلان عن موعدها خلال شهر يونيه المقبل، حيث توافق نهاية شهر رمضان فى 24 مايو المقبل، وبحد أدنى يتم الدعوة للانتخابات بعد ذلك بـ15 يوما.

ولفت وكيل نقابة الأطباء البيطريين، إلى أن القرار الصادر بتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى كان فقط لحين وضوح رؤية الدولة للتعامل مع أزمة كورونا.

جاء ذلك على خلفية، إعلان الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مجلس النقابة العامة قد عقد اجتماعا طارئا ظهر اليوم، بناء على الطلب المقدم من 10 أعضاء من المجلس، على البريد الإلكترونى الرسمى للنقابة، فى الأول من أبريل 2020، مشيرا إلى أن الاجتماع تم بعد فترة طويلة من عدم انعقاد اجتماعاته، وذلك لمناقشة بعض البنود الهامة وأساسها: صرف الإعانات، والمنح العلاجية والاجتماعية، والاستثنائية، وإنهاء اجراءاتها، بحضور 12 عضو بالمجلس.