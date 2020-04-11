البلدة المهجورة.. ساو باولو مدينة بلا سكان وسط إغلاق بسبب كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

تحولت مدينة ساو باولو أحد أكبر المدن في البرازيل إلى مدينة صامتة وتبدو كأنها مهجورة من سكانها وسط حالة الإغلاق التي تعيشها مدن البرازيل وكل دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتجولت كاميرا روسيا اليوم، وسط المدينة وأظهرت لقطات فيديو الشوارع خالية من أي مارة كما أن المحلات مغلقة ولا توجد حركة بيع أو شراء سواء في الميادين الكبرى أو الشوارع الصغيرة من مدينة ساو بولو التي كانت تعج بآلاف الزوار وملايين المواطنين يوميا.

وكان قد خالف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو المشكك في خطورة فيروس كورونا توصيات الأطباء بالحجر الصحي، حيث زار مستشفى وصيدلية في العاصمة برازيليا وصافح الجمهور دون ارتداء كمامة وقفازات.



مدينة ساو باولو فى البرازيل

وأشارت وسائل إعلام برازيلية إلى أن بولسونارو تجاهل للمرة الثانية خلال يومين، كل قواعد التصرف في الأماكن العامة المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

والجمعة زار الرئيس البرازيلي خلال جولته في أحياء سكنية وتجارية بالعاصمة، مستشفى تابعا لوزارة الدفاع، من ثم تفقد صيدلية مجاورة ليتوجه لاحقا إلى أحد المنازل بالمنطقة.

وفضل بولسونارو، الذي لا يزال يعرب علنا عن شكوكه في جدوى إجراءات العزل الاجتماعي، عدم ارتداء كمامة أو قناع واق وقفازات، وتفاعل بنشاط مع المواطنين حيث تحدث مع الجمهور والتقط الصور وصافح كل الراغبين، ولامس وجهه ومسح أنفه مرارا.

وفي ذات السياق، تمكن فريق من الباحثين البرازيليين، من التقاط سلسلة صور للحظة التى يصيب فيها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلية سليمة، وذلك باستخدام مجهر إلكترونى قوى، وقد التقط خبراء من مؤسسة Oswaldo Cruz فى البرازيل، الصور المذهلة أثناء دراسة طرق تكرار الفيروس التاجى وانتشاره.

يأتى هذا فيما تدرس المؤسسات البحثية حول العالم الفيروس بتفصيل دقيق من أجل محاولة اكتشاف كيفية إيقافه، ولا يوجد حاليًا علاج أو لقاح للفيروس الذى نشأ فى ووهان، بالصين، ويعتقد أنه انتقل إلى البشر من الخفافيش.