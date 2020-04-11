الأمم المتحدة تدين قطع المياه عن العاصمة الليبية

أدان يعقوب الحلو منسق الأمم المتحدة للمعونات الإنسانية لليبيا يوم الجمعة قطع إمدادات المياه إلى العاصمة طرابلس خلال الأسبوع المنصرم بوصفه أمرا "يستحق الشجب بشكل خاص" ويجب وقفه فورا.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم المسؤول عن إمدادات المياه في بيان إن مجموعة مسلحة اقتحمت يوم الاثنين غرفة تحكم في الشويرف وقطعوا المياه وهددوا العاملين بالمحطة.

وانقطعت المياه عن أكثر من مليوني نسمة في طرابلس والبلدات والمدن القريبة منها.

وانقطعت الكهرباء بشكل متكرر عن طرابلس وبعض المناطق الأخرى خلال الأسبوع المنصرم.

وقال الحلو " في هذا الوقت الذي تحارب فيه ليبيا تهديدات جائحة كوفيد-19 يمثل الحصول على الماء والكهرباء إنقاذا للحياة أكثر من أي وقت مضى ومثل هذه التصرفات الفردية للعقاب الجماعي لملايين الأبرياء بغيضة ويجب توقفها على الفور".