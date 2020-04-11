ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 268

كتب سمير حسنى

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 268 حالة بعد تسجيل إصابة جديدة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية. اليوم السبت.

وأمس أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وفاة مواطن فلسطيني (55 عامًا) من قرية "صيدا" شمال طولكرم، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد وذلك بمستشفى "هوجو تشافير" في ترمسعيا.

وقال ملحم - في بيان أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن هذا الشخص أصيب بفيروس "كورونا" خلال عمله في ملحمة يملكها في بلدة "برطعة" بسبب مخالطته لتجار لحوم من داخل أراضي الـ48، وكان يعاني من أمراض مزمنة حيث نقل قبل أربعة أيام من مستشفى "ثابت ثابت" في طولكرم إلى مستشفى "هوغو تشافيز" بسبب تدهور حالته الصحية.

وأشار إلى أن هذه الحالة هي الثانية في سجل الوفيات بفيروس "كورونا" منذ ظهور الوباء في فلسطين، إذ قضت سيدة ستينية من قرية بدو الشهر الماضي، كانت تعاني من أمراض مزمنة، فيما يعتقد بأن العدوى نقلت إليها من ابنها الذي يعمل في أراضي الـ48.

وأوضح ملحم أن الجثمان سيوارى الثرى، في قرية صيدا شمال طولكرم، وسط إجراءات وقائية ووفق فتوى شرعية صدرت عن المفتي العام في التعامل مع حالات الوفاة بهذا الوباء.

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.