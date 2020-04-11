اليوم السابع
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إزالة كشك وإحالة صاحبه للنيابة العسكرية لمخالفته قرار الحظر

السبت، 11 أبريل 2020 11:28 م
إزالة كشك وإحالة صاحبه للنيابة العسكرية لمخالفته قرار الحظر محافظ الغربية
الغربيه مصطفى عادل

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قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية غلق وتشميع كشك بقاله ملاصق لمدرسه الشهيد خالد دبور الثانوية الزخرفية واستصدار قرار إزاله عاجل للكشك وإحالة صاحبه للنيابة العسكرية لمخالفته قرار الحظر وفتح الكشك أمام المواطنين.

جاء ذلك جولته المفاجئة التي قام بها منذ قليل بمدينه المحلة الكبرى لمتابعة تطبيق حظر التجوال في شوارع المدينة، رافقه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، ورئيسا حي أول وحي ثان المحلة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد شارع مدرسه الشهيد خالد دبور الثانوية الزخرفية، وفوجئ المحافظ بفتح كشك بقاله رغم قرار غلق المحلات يومي الجمعة والسبت، وأصدر المحافظ قراره المتقدم.

كما تفقد محافظ الغربية شارع البحر الرئيسي وفوجئ بفتح مطعم اسماك شهير أبوابه فأمر بالقبض علي اثنين من العمال وتسليمهم للشرطة وتشميع المطعم فورا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه وإحالته للنيابة العسكرية.

كما قام محافظ الغربية بالإشراف علي إزالة حتى سطح الأرض لمبنى مخالف تحت الإنشاء بطريق شركة النصر بالمحلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة في تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت والمباني الحكومية والشوارع والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

أوضح محافظ الغربية، أن فرق الطب الوقائي والطب البيطري واصلت أعمال التعقيم والتطهير بالقرى والأحياء والمدن على مستوى المحافظة حرصا على سلامة المواطنين ، حيث شملت عملية التطهير والتعقيم أتوبيسات المرفق الداخلي لنقل المواطنين، وجميع مواقف السيارات داخل المحافظة، والشوارع والميادين، الي جانب تطهير 7 قرى ضمت قرانشو وحصة ابار وكفر سليمان والحداد وميت بدر حلاوة وشوبر ومحلة منوف.

وأضاف، أنه تم تعقيم وتطهير مستشفى كفر الزيات ومستشفى سمنود وعدد من الوحدات الصحية والمحلية وأقسام الشرطة بكفر الزيات والمحلة ، ومكاتب البريد والبنوك .

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