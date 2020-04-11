اليوم السابع
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أهالي قرية بالدقهلية يرفضون دفن جثمان طبيبة توفيت بسبب الكورونا.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 11:18 ص
أهالي قرية بالدقهلية يرفضون دفن جثمان طبيبة توفيت بسبب الكورونا.. صور الأهالى اعترضوا على دفن الطبيبة (2)
الدقهلية شريف الديب

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اعترض عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.

 

ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر، و لايزال الجدل دائرا حتي الآن.

 

وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.

 

الأهالى اعترضوا على دفن الطبيبة (2)
الأهالى اعترضوا على دفن الطبيبة (2)

 

الأهالى اعترضوا على دفن الطبيبة (3)
الأهالى اعترضوا على دفن الطبيبة (3)

 

الأهالى اعترضوا على دفن الطبيبة (1)
الأهالى اعترضوا على دفن الطبيبة (1)

 

 

 


الدقهلية

قرية شبرا البهو فريك

وفاة طبيبة بالكورونا

اعتراض دفن طبيبة

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