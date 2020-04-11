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أطباء بالوادى الجديد يدشنون مبادرة للعلاج عن بعد مجانا للوقاية من كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 02:42 م
أطباء بالوادى الجديد يدشنون مبادرة للعلاج عن بعد مجانا للوقاية من كورونا الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، تدشين مبادرة مجانية بعنوان "طبيب في بيتك" تحت رعاية مجموعة من الأطباء المتطوعين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملّوط، محافظ الإقليم، لاستقبال استشارات المواطنين في كل التخصصات واستفسارات الحالات المرضية والإجابة عن تساؤلاتهم عبر تطبيق واتساب الإلكترونى.

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحد من تزاحم المواطنين أمام أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية للتخفيف من معاناة المرضى ومراعاة لظروف الأسر المعيشية الصعبة، حتى لا يضطروا للخروج من منازلهم لتوقيع الكشف الطبى على مدار اليوم وخلال ساعات الحظر.

وأكد البيان،  أن المبادرة لاقت إقبالًا كبيرًا من الأطباء للمشاركة في المبادرة إيمانًا بدورهم لمساعدة الدولة المصرية فى الحد من انتشار فيروس كورونا وعدم نزول المواطنين من المنازل، وتجاوب عدد كبير من المواطنين وأصحاب الحالات المرضية منذ الساعات الأولى من تفعيل المبادرة.

وكان الدكتور أحمد محروس مدير عام الصحة بالوادى الجديد، أعلن الخميس الماضى، أن المديرية تسلمت الأجهزة الطبية الخاصة إلى بنك الدم الإقليمي بمستشفى الداخلة العام، كما أن البنك سيكون بنك دم تجميعى وفحص وتخزينى وسيعمل على توفير الدم للمرضى الذين يعانون أمراض الدم والحوادث والحضانات والأورام والغسيل الكلوى والعمليات الجراحية وذلك بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه من وزارة الصحة مشيرا أنه جارى اتخاذ إجراءات تركيب الأجهزة والتجريب والتشغيل.

أضاف محروس، أن المديرية خصصت 4 مبان بالمدينة الجامعية بمدينة الخارجة بطاقة استيعابية 543 حجرة لاستخدامها عزلًا صحياً في حالة الطوارئ ومواجهة فيروس كورونا المسجد، وجرى البدء في تجهيز المباني من خلال الفنيين والممرضين لتصبح جاهزة في حالة احتياجها وذلك في ظل توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والاستعداد الكامل لمواجهة الفيروس.

من ناحية اخري، أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه بناء على تعليمات الواردة من وزارة الصحة بشأن امتحانات مدارس التمريض، تقرر عمل أبحاث كبديل للامتحانات وذلك لجميع المراحل من الصف الأول وحتى الثالث بجميع مدارس التمريض على مستوى المحافظة والبالغ عددها ٥ مدارس.

مبادرة طبيب فى بيتك بالوادى الجديد
مبادرة طبيب فى بيتك بالوادى الجديد

 

 

 


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