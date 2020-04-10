اليوم السابع
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CNN تنشر فيديو يوضح السرعة الهائلة لانتشار كورونا من عطسة واحدة

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:39 م
CNN تنشر فيديو يوضح السرعة الهائلة لانتشار كورونا من عطسة واحدة خطورة هائلة للسعال فى نشر كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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نشرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية على موقعها باللغة العربية مقطع رسوم متحركة صممه علماء، يوضح المدى الذى ينتقل إليه الرذاذ المتطاير نتيجة العطس أو السعال والذى قد يحمل معه فيروس كورونا.

وأشار الفيديو إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال قطرات الجهاز التنفسى فى السعال أو العطس، وتظهر الرسوم المتحركة أن القطرات فى العطس يمكن أن تتحرك لمسافة 8 أمتار، ويمكن للعطس أن ينتج 40 ألف قطرة مدفوعة بسرعة كبيرة. فيما أظهرت رسوم متحركة أهرى أنتجها باحثون فى فنلندا سعالا فى أماكن مغلقة، حيث تنتشر الجسيمات الصغيرة فى سحابة تستمر لعدة دقائق، حتى أن تلك السحابة تنتقل عبر الحواجز لتصل إلى الناس على مسافة بعيدة.

وفى ظل تفشى وباء كورونا، يوصى مرض السيطرة على الأمراض الأمريكى بارتداء القناع فى الأماكن العامة لحماية الآخرين.

وفى الدلالة على خطورة السعال فى الوقت الحالى، أشارت تقارير الصحف الأمريكية إلى أن السعال أو العطس المتعمد يمكن أن يعرض صاحبه للملاحقة قضائية بتهم الإرهاب.

وتقول صحيفة واشنطن بوست، إنه فى أوائل مارس الماضى، دخل رجل يدعى كودى لى فيستر داخل أحد محلات السوبر ماركت وصور نفسه وهو يلعق السلع الموجودة على أحد الأرفف.

ووفقا لبيان صادر من الشرطة لاحقا، فإن الرجل قام بفتح كاميرا هاتفه المحمول وسأل "من يخشى فيروس كورونا" قبل أن يقوم بلعق السلاح بلسانه وقام بتمريره على الحاويات الموجودة على الرف.

وتشارك مع أصدقائه الفيديو عبر السوشيال ميديا، حيث حقق انتشارا واسعا بأكثر من 40 ألف مشاركة على فيس بوك ومنصات أخرى. وفى غضون أيام وجهت إلى الرجل البالغ من العمر 26 عاما اتهامات بالتهديد الإرهابى من الدرجة الثانية.

وقال محامى المتهم، إن ما فعله موكله كان أحمقا ومغفلا، لكن هل كان هذا جناية؟ هذا هو السؤال.


السعال

العطس

كورونا

كوفيد 19

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