وصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة

كتب محمد عبد المجيد

انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين فى الخارج فى ظل تفشى جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شئونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشى الفيروس فى بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، وصلت من جمهورية اندونيسيا أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى للمملكة، وكان فى استقبال المواطنين ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، قد وصلت طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية، إلى مطار الملك خالد الدولى بالرياض صباح اليوم، قادمة من العاصمة الاندونيسية جاكرتا وتقل (250) مواطنا، وطبقت فور وصولهم المطار كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكانت الرحلة قد غادرت العاصمة الإندونيسية فى وقت متأخر من مساء أمس وكان فى وداع المواطنين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اندونيسيا عصام عابد الثقفى وفرق العمل المعنية بشؤون السعوديين فى سفارة المملكة، وتمت المغادرة بمتابعة من غرفة عمليات إدارة الأزمة فى وزارة الخارجية وبنقل مباشر رصد كافة الإجراءات الادارية والصحية التى هيأت المواطنين لركوب الطائرة.

كما اتخذت الجهات الحكومية، ممثلة فى (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها، حيث يتم فى المرحلة الأولى الكشف الطبى على الركاب فى مطار بلد المغادرة، قبل صعودهم إلى الطائرة التى روعى فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب، وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة اتخذت هيئة الطيران المدنى الإجراءات التى يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، بالإضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الاركاب.

وخصصت وزارة الصحة، نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقى الركاب من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء فى إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفى منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) على الأقل بين موظف الجمارك والراكب.

وفى الخطوة الأخيرة، يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة فى مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم، حيث يتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التى أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوماً بحسب الاجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وستتضمن المرحلة الأولى للرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى للمملكة، العديد من الوجهات الدولية القادمة من قارات العالم المختلفة إلى مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولى بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، ومطار الملك فهد الدولى بالدمام).