اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 07:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هيئة الإذاعة الكندية: الحكومة الفيدرالية تدرس تفعيل قانون الطوارئ

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:00 ص
هيئة الإذاعة الكندية: الحكومة الفيدرالية تدرس تفعيل قانون الطوارئ رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت الحكومة الفيدرالية الكندية فى التواصل مع حكومات المقاطعات والأقاليم للحديث عن تفعيل قانون الطوارئ الذى لم يسبق استخدامه من قبل، حيث يتصاعد الضغط على أوتاوا للسيطرة على الإمدادات والمعدات الطبية الهامة في الحرب ضد تفشى فيروس "كوفيد-19".
ونقلت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي.) عن مصادر - لم تكشف عن هويتها - أن أوتاوا أرسلت رسالة إلى حكومات المقاطعات والأقاليم كجزء من فترة التشاور، وهي خطوة مطلوبة قبل بدء حالة طوارئ عامة. ومن المتوقع أن تتصدر القضية مناقشة رئيس الوزراء، جستن ترودو، مع وزراء المقاطعات في الإتصال الهاتفي الذي سيتم في وقت لاحق.
وقال مصدر اتحادي - للشبكة الكندية - إن الرسالة جزء من خطة طوارئ. وأضاف أنه في حين أن الحكومة الفيدرالية لا تريد التعدي على الولاية القضائية الإقليمية ، فإن أوتاوا تريد التأكد من أن المحافظات على علم بما هو موجود في التشريع.
ويمنح قانون الطوارئ - الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1988 - الحكومة الفيدرالية سلطات واسعة لتنظيم أو حظر السفر والاستيلاء على الممتلكات واستخدامها، وتحديد الأشخاص المؤهلين لتقديم الخدمات الأساسية ، وتنظيم توزيع السلع والموارد والخدمات وإنشاء ملاجئ الطوارئ و المستشفيات.
وبموجب هذا القانون ، يمكن لأوتاوا إعادة توجيه الإمدادات الطبية - الأقنعة، وأجهزة التنفس، وأجهزة اختبار الفيروس - إلى مناطق التفشي الكبيرة التي تحتاجها بشدة.


كندا

كورونا

فيروس كورونا

حالة الطوارئ

كورونا فى كندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات

6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية

6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية

انتهاء اليوم السادس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السادس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

لأول مرة.. الصين تحظر أكل القطط والكلاب بعد انتشار وباء كورونا عالميا

لأول مرة.. الصين تحظر أكل القطط والكلاب بعد انتشار وباء كورونا عالميا

شاهد.. الحضرى يرقص على "جيت على البايظ" بعد تصريحات مانويل جوزيه

شاهد.. الحضرى يرقص على "جيت على البايظ" بعد تصريحات مانويل جوزيه

زيادات جديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر.. اعرف التفاصيل

زيادات جديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر.. اعرف التفاصيل

1783 حالة وفاة فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

1783 حالة وفاة فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع واللحوم

استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع واللحوم

وزير الأوقاف للمؤذنين: أذان صلاة الجمعة يتضمن "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرًا"

وزير الأوقاف للمؤذنين: أذان صلاة الجمعة يتضمن "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرًا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة