اليوم السابع
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مطالبات بالتحقيق.. دور رعاية المسنين بأوروبا وأمريكا فى مرمى نيران "كورونا"

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:16 م
مطالبات بالتحقيق.. دور رعاية المسنين بأوروبا وأمريكا فى مرمى نيران "كورونا" دور رعاية فى اسبانيا
كتبت رباب فتحى

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تكافح دور رعاية المسنين في معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية للتغلب على وباء فيروس كورونا العالمي ، مما أثار ادعاءات حول المعاملة اللاإنسانية وإلى إجراء تحقيقات عالية المستوى، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وظهرت قصص مروعة من دور الرعاية، والتي ظهرت كموقع رئيسي للعدوى. يكون الأشخاص الذين يبلغون من العمر 70 عامًا وأكثر أكبر عرضة لخطر الإصابة بالمرض أو الوفاة بسبب الفيروس التاجي. وتظهر الأرقام العالمية أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 عامًا وأكثر هم أكثر عرضة للخطر.

 

في إسبانيا ، أبلغ الجيش عن العثور على وفيات لأشخاص في أسرتهم بعد تجنيده للمساعدة في تطهير مراكز الرعاية. أفادت الحكومة الإقليمية أن دور الرعاية في منطقة مدريد وحدها أبلغت عن وفاة 4260 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي أو ظهرت عليهم أعراض منذ 8 مارس.

 

في فرنسا ، كان ما يقرب من ثلث جميع الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية من السكان في دور الرعاية. ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة يوم الثلاثاء ، لقي ما مجموعه 3237 شخصًا مصرعهم في دور الرعاية. وفي باريس وحدها ، حدثت 172 حالة وفاة وأبلغ أكثر من 2300 منزل رعاية عن حالة واحدة على الأقل من مرض كوفيد 19.

 

كما توفي 31 شخصًا - في واحد من أسوأ دور الرعاية المتضررة في موجين ، بالقرب من مدينة كان في جبال الألب- مارتيمس - منذ 20 مارس. كشف متحدث باسم الدار أيضًا أن 14 من أصل 50 موظفًا أظهروا نتائج إيجابية لـ كوفيد-19 وتتخذ أسرة أحد السكان المتوفين إجراءات قانونية بسبب "تعريض حياة الأشخاص للخطر".

 

ونشرت لوموند يوم الأربعاء مقالة لمونيه بيليتييه ، الوزيرة السابقة لشؤون المرأة ، التي انتقدت الطريقة "غير المفهومة واللاإنسانية" التي يعامل بها الأشخاص في بعض دور التقاعد.

 

وكتبت: "لقد تطلب الأمر مئات الوفيات من" المسنين "في هذه المؤسسات ... من كوفيد-19 للناس لإظهار بعض الاهتمام بها أخيرًا". "قبل كل شيء" نسينا "نشر عدد الذين توفوا يوميًا ، مع الاحتفاظ بذلك فقط لأولئك الذين ماتوا في المستشفى لأكثر من أسبوع ، ثم نعلم فجأة أن أكثر من 3000 ماتوا".

 

 


كبار السن

دور الرعاية

رعاية المسنين

كورونا

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