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مسؤول صحى إيطالى: متوسط أعمار وفيات كورونا 80 عاما والغالبية ذكور

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:41 م
مسؤول صحى إيطالى: متوسط أعمار وفيات كورونا 80 عاما والغالبية ذكور فيروس كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن مدير المعهد الصحي العالي، سيلفيو بروزافيرو اليوم الجمعة، أن متوسط أعمار وفيات فيروس كورنا المستجد، يبلغ حوالي 80 عاما، وأن الغالبية من الرجال وممن يعانون من أكثر من مرض مزمن.

ووفق آخر إحصائية للوفيات صدرت مساء أمس الخميس، ارتفع العدد الكلي للأشخاص الذين حصدت أرواحهم هذه الجائحة منذ بداية الأزمة الصحية إلى  18 ألفا و279، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وفي إشارة إلى وتيرة انتشار كوفيد 19، أكد مدير المعهد الإيطالي الصحي العالي في مؤتمر صحفي أن "المنحنى الوبائي يشير بوضوح الى حالة تراجع وهذه علامة إيجابية ولكن يجب ألا يدفعنا ذلك الى تقليص الحذر، مضيفا أن الاطار العام  يؤكد سيناريو الأيام القليلة الماضية ويعطينا مؤشرات على فعالية التدابير".

وحذر المسؤول الصحي الايطالي مجددا "الإجراءات المتخذة مهمة ولكن يجب ألا نخدع أنفسنا بأن الوضع قد تم حله”، مشيرا الى أنه ينبغي الالتزام بتدابير الاحتواء حتى يتدنى انخفاض معدل انتشار الوباء (R0) تحت عتبة 1، أي أن كل مصاب ينقل العدوى لأقل من شخص آخر.

ووفق بيانات جديدة ، التي أعلنها رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحافي اليومي يرتفع العدد الكلي للاشخاص الذين حصدت ارواحهم هذه الجائحة منذ بداية الازمة الصحية الى  18ألفا و279 .

ونوه المفوض الحكومي لطوارئ كوفيد 19، بتواصل الارتفاع القياسي للحالات المسجلة للمتعافين حيث تماثل للشفاء 1979 مريض ليقفز العدد الكلي للمتعافين الى 28 ألفا و470.

ويبلغ العدد الاجمالي التراكمي، بما فيهم المتعافون والموتى والحالات الايجابية الحالية،  للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه 143 ألفا و626 بعد رصد 4204 اصابة جديدة.

 


ايطاليا

فيروس كورونا

كوفيد 19

الصحة الايطالية

كورونا

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