اليوم السابع
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للعاملين بالقطاع السياحى.. لو عندك شكوى تعرف على أرقام الخط الساخن ومواعيد عمله

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:00 ص
للعاملين بالقطاع السياحى.. لو عندك شكوى تعرف على أرقام الخط الساخن ومواعيد عمله وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان 

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منذ اللحظة الأولى لتوقف حركة السياحة نتيجة للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تحرص وزارة السياحة والآثار على حماية حقوق العاملين بقطاع السياحة وعدم المساس بهم خلال فترة التوقف.

وأكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى حرص الوزارة على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحي موجهًا بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.

ومن أجل ذلك اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن، منها بحث دعمهم مع وزارة القوى العاملة، وكذلك مع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت السياحية.

ولوضع نظام رقابى لحماية حقوق العاملين قامت الوزارة بالتالى:

1. تفعيل خط ساخن لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم 19654.

2. تم إطلاق الخط بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الاتصالات طبقًا للاتفاق المبرم بين وزيري السياحة والآثار.

3. خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى العاملين سوف تستقبل شكاوى العاملين بالقطاع السياحي طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

4. سوف يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب.

5. العاملون على الخط سوف يعاودون الاتصال بالمشتكي بالحل ومصير شكواه.

6. هذا الخط يعد بمثابه منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة مع العاملين بالقطاع السياحي ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم.

7. ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع السياحي والعمل على دعم قطاع السياحة والآثار تقنيًا.

8. كما سيتم لأول مرة تفعيل خط ساخن لتلقي استفسارات السائحين ومقترحاتهم، وذلك قبيل عودة الحركة السياحية مرة أخرى.

 


شكاوى

السياحة

خط ساخن

اخبار مصر

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