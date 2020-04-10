قنصل الصين بالإسكندرية: لا يمكن التغلب على فيروس كورونا إلا بالتضامن والتعاون

قالت جاو ليينج ، قنصل عام الصين بالإسكندرية، أنه بفضل الجهود المشتركة، يسعدنا أن نرى أن هذه التدابير تظهر نتائج إيجابية مع استمرار COVID-19 في الزيادة في جميع أنحاء العالم، نتابع عن كثب الوضع في مصر ونقف بحزم مع أصدقائنا المصريين في هذا الوقت الصعب، حيث لا يعرف الفيروس أي حدود أو أعراق، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغلب على الوباء إلا بالتضامن والتعاون.
وأضافت فى خطاب لنادى القضاه بالإسكندرية، جاء فيه " نعرب عن خالص امتناننا لكم ولنادي القضاة بالإسكندرية على رسالتكم الحارة وتضامنكم منذ اندلاع COVID-19 في الصين، لقد اتخذت الحكومة الصينية تدابير الوقاية والسيطرة الأكثر شمولاً والأكثر دقة وشمولاً لمكافحة الوباء".
وأضافت القنصل العام ، أن الصين مستعدة للعمل بشكل أوثق مع مصر ودول أخرى في مكافحة COVID 19 وحماية الوطن المشترك للبشرية، ما فعله الفيروس قاسي ولن يستمر و ما فعله الناس هو اللمس وسوف نتذكره إلى الأبد أعتقد بشكل راسخ أنه عندما يكون الوباء وراءنا، ستتمتع الصين ومصر بصداقة أعمق وآفاق أوسع للتعاون الثنائي، إنني أتطلع إلى استضافتك وجميع أصدقائنا من النادي قريبًا.
جاء ذلك جاء ذلك بعد زيارة وفد من مجلس ادارة نادي قضاة الاسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانه، والمستشار عزت ابو الخير.، والمستشار هشام بهلول، والمستشار احمد مهابة اعضاء مجلس إدارة نادى القضاة بالإسكندرية.
يذكر أن طلقت وزارة الصحة والسكان تطبيق عبر الهواتف المحمولة باسم "صحة مصر" وهو البرنامج الرسمى المعتمد من وزارة الصحة المصرية للتوعية والإرشاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك كيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.
ويمكنك الوثوق فى محتوى البرنامج نظرا لأن جميع المعلومات والبيانات فى البرنامج معتمدة من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة المصرية، وتحدث باستمرار تبعا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة.
ويوفر البرنامج أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة أعراضك وقياساتك الحيوية عند وجود اشتباه في المرض وإرشادك لكيفية التصرف طبقا لحالتك.
وظائف البرنامج:
1- الإبلاغ :
وفى هذا الجزء يمكنك أن تقوم بالإبلاغ عن حالتك أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها البرنامج وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها ونتيجة لمدى احتمال الإصابة سيتم توجيهك لكيفية التصرف وما هو الإجراء المناسب لحالتك أو لحالة الشخص المبلغ عنه.
2- الإشعارات:
سيصلك رسائل تنبيه إذا ما اقتربت من أحد المواقع التى تحتوى على إصابات حتى تأخذ حذرك وتتجنب الإصابة ويستلزم تفعيل هذه الخاصية السماح للبرنامج بتتبع موقعك وتفعيل هذه الخاصية في تليفونك المحمول.
3- مقالات:
وتشمل مقالات متنوعة وشاملة عن كل ما يهمك من أساليب الوقاية والعادات أو الأخطاء التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى ونصائح تقوية المناعة وكيفية التعامل في كافة المواقف اليومية لتجنب العدوى بالإضافة إلى كل ما يستجد من معلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.
4- الأسئلة الشائعة:
ردود وافية ومستفيضة عن كل التساؤلات التي تدور بذهنك حول المرض وكيفية الوقاية منه أو التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها وذلك في صيغة سؤال وجواب.
5- تحدث معنا:
ويمكنك عن طريق هذه الخاصية التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق الواتساب حيث يحولك البرنامج مباشرة للرقم الخاص على برنامج واتساب.
6- أرقام تهمك:
يعرض البرنامج لك كافة الأرقام والروابط التي تمكنك من التواصل مع وزارة الصحة بكل وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.
7- خاصية التنبيهات الصوتية:
وتحتوى على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين نحبهم لتذكيرك وتنبيهك لإرشادات الوقاية والحماية من العدوى. ويمكنك التحكم في تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.
ويحتاج البرنامج إلى الدخول على الإنترنت لأول مرة لتحميل محتوى الموضوعات والأسئلة وللتتأكد من أن محتوى البرنامج لديك يتضمن أحدث المعلومات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية.
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