فى اجتماع مجموعة الـ20.. وزير الطاقة السعودى يدعو لإمدادات موثوقة

إيمان حنا

قال وزير الطاقة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمة لدى افتتاح اجتماع عن بعد لمجموعة العشرين، إن إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، والتي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتمكين الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي. وفق العربية.

ويناقش وزراء طاقة دول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، ما توصل إليه أعضاء أوبك+ أمس في اجتماع عقد افتراضيا برئاسة السعودية لإعادة ضبط أسواق النفط.

ويعقد اجتماع اليوم عبر الفيديو، وسيتطرق لإجراءات تضمن استقرار سوق الطاقة، حيث يأتي الاجتماع بدعوة من السعودية التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام.





وسيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنباً إلى جنب مع الدول المدعوة ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير وباء كورونا على أسواق الطاقة.

وعقِد أمس الخميس، الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) التاسع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة عبر تقنية "ويبينار" لعقد الاجتماعات على شبكة الإنترنت، برئاسة كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيساً، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رئيساً مشاركاً.