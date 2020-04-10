طرح 11 مدرسة ببني سويف بتكلفة 73 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية

وأشار بيان صحفي اليوم الجمعة إلى أن المدارس التي طرحت تشمل 4 مدارس إنشاء جديد وهي"عبد الصمد عبد الغنى خليفة للتعليم الأساسي والفنت الثانوية الصناعية، وشنرا الفنية بنات،بني عدي للتعليم الأساسي"، وكذلك 5 مدارس"توسع"وهي "محمد فاضل الابتدائية،معصرة أبوصير الإعدادية،وعزبة حلمي تعليم أساسي ،كوم الرمل البحري الابتدائية المشتركة ، القدس الشريف الابتدائية "، علاوة على مدرسة واحدة"إحلال كلى" وهى مدرسة طوة للتعليم الأساسي، ومدرسة واحدة "إحلال جزئي" وهى قفطان الشرقية للتعليم الأساسي .

وأوضح محافظ بني سويف أنه يجرى العمل حاليا في 33 مدرسة تضم 448 فصلاً دراسياً بقيمة إجمالية 181مليون و488 ألف جنيه ، ما بين "إنشاء جديد وتوسعات وإحلال كلى أو جزئي "وتشمل "اليرموك ث ع ،معصرة أبوصير الابتدائية المشتركة، صفط الشرقية للتعليم الأساسي،أطواب للتعليم الأساسي بنات ،جزيرة المساعدة الإبتدائية،أطواب للتعليم الأساسي، جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي ،أطواب الرسمية للغات،اليعقوبي الابتدائية"1"، معصرة أبوصير الايتدائية الحديثة،الزيتون الابتدائية ،المستشار زكريا عوض للتعليم الأساسي،الحمام للثانوي العام،سدمنت الجبل ثانوي عام، خبيب بني عدى ت أ، إدراسيا للتعليم الأساسي، محمد أنور حسن للتعليم الأساسي ، بني عفان الابتدائية بنات، دموشيا الإعدادية ،عزبة عويس للتعليم الأساسي، تل كفر منصور ت أ،أم القرى للتعليم الأساسي ،طنسا الابتدائية بنينـ أم المؤمنين الابتدائية ، البرانقة الابتدائية بنات، البرانقة الابتدائية بنين، حطين للتعليم الأساسي عزبة عرفة / منشأة أبو مليح الإعدادية ، كوم النور الإبتدائية ، الزبير بن العوام للتعليم الأساسي ، الشهيد عماد ربيع محمد، صفط العرفا الإعدادية المشتركة ،الجفادون الثانوية الصناعية، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 44 مشروعا"11 مدرسة طرح وإسناد و 33 مدرسة جاري العمل بها" بقيمة إجمالية 254 مليون و 776 ألف و733 جنيه.



