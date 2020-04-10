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ضبط 235 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر َوتحرير 26 محضرا لمخابز ببنى سويف

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:13 م
ضبط 235 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر َوتحرير 26 محضرا لمخابز ببنى سويف ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر َ
بني سويف - أيمن لطفي

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لمنع التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين، والصحة والطب البيطري، والوحدات المحلية وفرع حماية المستهلك والجهات الأمنية. 

 

جاء ذلك خلال استعراضه اليوم الجمعة، تقريرا قدمه وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية الذي عرضه بشأن الحملات التي تنفذها المديرية بالتعاون َمع الجهات المعنية، والتي أسفرت عن تحرير 26 محضرا تشمل "5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 6 لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، 3 لعدم وجود ميزان حساس، 3 للتوقف عن الإنتاج، 2 تصرف في حصة الدقيق وبيعها بالسوق السوداء، 5 لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لتجميع أسطوانات بوتاجاز، ومحضر لحيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر".

 

وتمكنت الحملات أيضا من ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز،و 126 شيكارة دقيق بلدي مدعم،و325 عبوة مستلزمات طبية ، وكميات من الألبان  الفاسدة، و تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر  اللازمة، وإحالتها إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المخالفين.

 

وأوضح مدير عام التموين، استمرار هذه الحملات المفاجئة والتي تنفذ بتعليمات من محافظ بني سويف   ضمن خطة تشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين. 

 

 


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مستلزمات طبيه

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