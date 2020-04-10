ضبط 235 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر َوتحرير 26 محضرا لمخابز ببنى سويف

جاء ذلك خلال استعراضه اليوم الجمعة، تقريرا قدمه وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية الذي عرضه بشأن الحملات التي تنفذها المديرية بالتعاون َمع الجهات المعنية، والتي أسفرت عن تحرير 26 محضرا تشمل "5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 6 لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، 3 لعدم وجود ميزان حساس، 3 للتوقف عن الإنتاج، 2 تصرف في حصة الدقيق وبيعها بالسوق السوداء، 5 لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لتجميع أسطوانات بوتاجاز، ومحضر لحيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر".

وتمكنت الحملات أيضا من ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز،و 126 شيكارة دقيق بلدي مدعم،و325 عبوة مستلزمات طبية ، وكميات من الألبان الفاسدة، و تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازمة، وإحالتها إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المخالفين.

وأوضح مدير عام التموين، استمرار هذه الحملات المفاجئة والتي تنفذ بتعليمات من محافظ بني سويف ضمن خطة تشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.