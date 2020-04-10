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ضبط قائد شاحنة حاول تهريب عمال من منطقة جليب الشيوخ المعزولة فى الكويت

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:25 م
ضبط قائد شاحنة حاول تهريب عمال من منطقة جليب الشيوخ المعزولة فى الكويت الشرطة الكويتية - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية فى الكويت، أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط قائد شاحنة تبريد يعمل بإحدى الشركات الخاصة عند محاولته تهريب 6 أشخاص ‏من منطقة جليب الشيوخ والتى يطبق عليها قرار العزل.

ووفقا لوزارة الداخلية الكوينية عبر تويتر، تم استيقاف قائد المركبة من قبل الدوريات الأمنية وعند التدقيق على ثلاجة التبريد تم مشاهدة 6 أشخاص، وبسؤاله عن الأشخاص المحملين معه أفاد بأنهم يعملون معه بنفس الشركة، وبالتدقيق على هوياتهم الشخصية تبين أنهم يعملون فى شركات خاصة مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم جميعاً.

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، اليوم الجمعة، عن تأكيد إصابة 83 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مع تسجيل 12 حالة شفاء جديدة.

وقالت الصحة الكويتية، عبر حسابها على تويتر: "تسجيل 12 حالة شفاء بـفيروس كورونا المستجدّ COVID19، ليصبح إجمالى عدد الحالات 993 حالة.

وكان الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتى، شفاء 12 حالة جديدة من كورونا، ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة فى الكويت، حسبما جاء فى بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر.

 

 

 


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