سقوط أمطار غزيرة على مدينتى بورسعيد وبور فؤاد.. صور

وكانت حالة من عدم الاستقرار النسبى تشهدها الأحوال الجوية بأغلب الأنحاء بالجمهورية، حيث تتعرض مناطق متفرقة لأمطار خفيفة لمتوسطة أحيانا، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسط توقعات باستمرار فرص الأمطار لنهاية اليوم ولكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الجمعة، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة مائية صباحًا وأمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانًا.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلاً، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.