رئيس مدينة الحسينية يحيل عامل مدرسة للتحقيق لسماحه بإقامة دورة كرة قدم

الشرقية - إيمان مهنى

قرر على الصناديلى، رئيس مدينة الحسينية بالشرقية، إحالة عامل فى مدرسة للتحقيق، لسماحه باستغلال فناء المدرسة كملعب لإقامة دورة كرة قدم، بما يخالف قرارات فض التجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس المدينة خلال مروره رصد قيام دورة كرة قدم بمدرسة الملكيين البحرية، وفضها على الفور واتخذ القرار المتقدم .

وكانت تعليمات بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق ابتداء من الساعة الـ 8 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى، ويسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وبمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

وأكدت محافظة الشرقية أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.