حة دمياط: عودة أبناء المحافظة لاستكمال العلاج بمركز التعليم المدنى

دمياط - عبده عبد البارى

أعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، بدء العمل بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والذى استقبل العديد من المرضى من أبناء محافظة دمياط بعد أن استقرت حالاتهم الصحية بمستشفيات الحجر الصحى التى تلقوا علاجهم الرئيسى بها.

وأوضح طلحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معدلات شفاء المرضى من أبناء محافظة دمياط أخذه فى الارتفاع نظرًا لنجاح المنظومة فى الكشف المبكر لإصابتهم قبل تفاقمها وهو ما يسرع عملية شفائهم.

وأوضح طلحة أن المرضى سيتكملون برنامجهم العلاجى كما هو مقرر لهم وسيتم سحب عينات منهم وعندما تظهر سلبية التحاليل سيتم خروجهم.

وأكد طلحة أن عودة المصابين لاستكمال علاجهم بدمياط سيهم فى رفع الروح المعنوية لهم ولذويهم.

وأكد طلحة أن الدولة وفرت كل المستلزمات الطبية مضيفًا أن المجتمع المدنى والنقابات المهنية والنواب ورجال الأعمال قدم كل أنواع الدعم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ووجه طلحة الشكر لكل الجهات الأمنية والتنفيذية والرقابية بالمحافظة على تعاونهم الكامل مع مديرية الصحة.

واختتم طلحة حديثه قائلاً: نفسى أوجه الشكر للمواطنين على التزامهم وأنا انتهز الفرصة لتوجيه رسالة لهم لحمايتهم ووقايتهم من التقاط العدوى وأقول لهم أنا وفريقى نعمل 24 ساعة خوفًا على حياتكم وأناشدكم البقاء فى منازلكم وبلاش التجمعات الكثيرة أنا أوقات بحس إن ده موسم المصيف.