اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 04:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدمياط الجديدة

حة دمياط: عودة أبناء المحافظة لاستكمال العلاج بمركز التعليم المدنى

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:00 ص
حة دمياط: عودة أبناء المحافظة لاستكمال العلاج بمركز التعليم المدنى الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط
دمياط - عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، بدء العمل بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والذى استقبل العديد من المرضى من أبناء محافظة دمياط بعد أن استقرت حالاتهم الصحية بمستشفيات الحجر الصحى التى تلقوا علاجهم الرئيسى بها.

وأوضح طلحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معدلات شفاء المرضى من أبناء محافظة دمياط أخذه فى الارتفاع نظرًا لنجاح المنظومة فى الكشف المبكر لإصابتهم قبل تفاقمها وهو ما يسرع عملية شفائهم.

وأوضح طلحة أن المرضى سيتكملون برنامجهم العلاجى كما هو مقرر لهم وسيتم سحب عينات منهم وعندما تظهر سلبية التحاليل سيتم خروجهم.

وأكد طلحة أن عودة المصابين لاستكمال علاجهم بدمياط سيهم فى رفع الروح المعنوية لهم ولذويهم.

وأكد طلحة أن الدولة وفرت كل المستلزمات الطبية مضيفًا أن المجتمع المدنى والنقابات المهنية والنواب ورجال الأعمال قدم كل أنواع الدعم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ووجه طلحة الشكر لكل الجهات الأمنية والتنفيذية والرقابية بالمحافظة على تعاونهم الكامل مع مديرية الصحة.

واختتم طلحة حديثه قائلاً: نفسى أوجه الشكر للمواطنين على التزامهم وأنا انتهز الفرصة لتوجيه رسالة لهم لحمايتهم ووقايتهم من التقاط العدوى وأقول لهم أنا وفريقى نعمل 24 ساعة خوفًا على حياتكم وأناشدكم البقاء فى منازلكم وبلاش التجمعات الكثيرة أنا أوقات بحس إن ده موسم المصيف.


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

كورونا

وكيل وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيادات جديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر.. اعرف التفاصيل

زيادات جديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر.. اعرف التفاصيل

الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة جماعة بدون إذن ولى الأمر فى الظرف الراهن إثم ومعصية

الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة جماعة بدون إذن ولى الأمر فى الظرف الراهن إثم ومعصية

محمد الباز يترك برنامج 90 دقيقة على قناة المحور

محمد الباز يترك برنامج 90 دقيقة على قناة المحور

مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة