جارديان: متوفين بكورونا فى دور الرعاية البريطانية لم يضافوا للأعداد الرسمية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مئات الأشخاص يموتون في دور رعاية بسبب فيروس كورونا دون أن يتم حصرهم رسمياً بعد، ويُعتقد أن أكثر من 120 من سكان أكبر مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة لبيوت الرعاية لقوا حتفهم بسبب الفيروس في الأسابيع الثلاثة الماضية ، في حين أفادت التقارير أن شبكة أخرى من دور الرعاية سجلت 88 حالة وفاة.

قدرت هيئة الرعاية بإنجلترا كير إنجلاند، أن عدد الوفيات من المرجح أن يكون قريبًا من 1000 ، على الرغم من أن الرقم الرسمي الوحيد المتاح للوفيات في دار الرعاية منخفض بشكل كبير. قال مكتب الإحصائيات الوطنية هذا الأسبوع إن 20 شخصًا ماتوا في دور رعاية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز في الأسبوع حتى 27 مارس.

وأثارت الفجوة في الأرقام تحذيرات من أن الوزراء يقللون من تأثير كوفيد-19 على المجتمع الأكثر هشاشة ، ويفشلون في تقديم المساعدة الكافية لبيوت الرعاية والعمال المحاصرين.

وقد أبلغت منازل أخرى عن عشرات الوفيات حيث يجتاح الفيروس الفئات السكانية الضعيفة التي يرعاها العاملون في مجال الرعاية الذين يقولون إنهم لا يزالون يفتقرون إلى معدات الوقاية الشخصية الكافية (PPE) والاختبارات للحد من انتشاره.

ويقول قادة صناعة الرعاية وجمعية مرض الزهايمر أنهم يعتقدون أن الفيروس نشط الآن في حوالي نصف أماكن الرعاية ، التي تعتني بحوالي 400000 شخص في المملكة المتحدة. هذا أعلى بكثير من التقدير الذي قدمه البروفيسور كريس ويتتي ، كبير المسؤولين الطبيين في حكومة المملكة المتحدة ، الذي قال يوم الثلاثاء إن ما يزيد قليلاً عن 9 ٪ من دور الرعاية بها حالات من كوفيد-19.

ويشتبه في إصابة حوالي 70٪ من المقيمين في أحد بيوت رعاية يوركشاير للأشخاص الذين يعانون من الخرف ، والتي تديرها MHA ، أكبر مزود خيري في المملكة المتحدة لبيوت الرعاية ، بالعدوى. توفي 13 شخصًا في منزل آخر تابع لـ MHA في يوركشاير وتوفي 11 في منزل في نورثهامبتونشاير. يعتقد مقدم الرعاية أيضًا أن نصف دور الرعاية الخاصة به يعاني من حالات الإصابة.