كتب عامر مصطفى

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع عدد المصابين إلى 266.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 263 حالة، منها 44 حالة تماثلت للشفاء، وقال مدير عام الصحة الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن الإصابتين الجديدتين سجلتا فى (نابلس) لمسعف، وفي (الخليل) لعامل.

ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بكورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين من إسرائيل إلى ديارهم، مع حلول عيد الفصح عند اليهود هذا الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، حذر نهاية الأسبوع المنصرم من أن الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض، والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل مع بدء عيد الفصح. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر مرسوما، الخميس المنصرم، بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر لاحتواء تفشي فيروس (كورونا) وسجلت الحكومة الفلسطينية أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس،أشاد السبت الماضى، بالجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية، من ضمنها جهاز الأمن الوقائى وكافة العاملين فى الميدان من أجل حماية أمن وصحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.