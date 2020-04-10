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بنما تعلن تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:58 ص
بنما تعلن تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت بنما تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وفى وقت سابق حددت بعض حكومات أمريكا اللاتينية بعض الإجراءت الغريبة لتجنب انتشار فيروس كورونا، والتى منها حكومة بيرو، التى حددت أيام مختلفة من خروج النساء والرجال للشوارع، حيث يخرج الرجال أيام الاثنين والأربعاء والجمعة ، والنساء فى أيام السبت والثلاثاء والخميس، ويوم الأحد لا أحد يستطيع مغادرة منازلهم.

 

وقرر الرئيس البيروفى مارتن فيزكاررا، أن الرجال والنساء يتنابون فى الذهاب للتسوق وشراء الأدوية أو الذهاب إلى البنك، وذلك فى محاولة للحد من التجمعات منعا لتفشى فيروس كورونا.

 

وأوضحت صحيفة "اونيبثيون" الفنزويلية أن الجميع فى الشوارع أصبحوا يرتدون أقنعة منذ بداية الحجر الصحى الإلزامى فى المنزل فى 16 مارس، مشيرة إلى أن عدد المصابين إلى 2281 مصاب و83 حالة وفاة.

 

وأوضحت الصحيفة أن فى بيرو يحتوى نظام الصحة العامة فى البلاد على 500 سرير للعناية المركزة فقط، وقبل الطوارئ كان هناك 100 سرير فقط ، وهو ما جعل البلد تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وقال الخبير رورديجيز ماكاى إن "أمريكا اللاتينية لديها الوقت الكافى لتكون آمنة من انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار الالتزام بالاجراءات الوقائية المطلوبة، ففى بعض البلدان لم يستمع الناس إلى إجراءات المراقبة ولذلك فإننا نرى العواقب الآن ، فعلى سبيل المثال الإكوادور والبرازيل من أكثر الدول تضررا من الفيروس.

 

 


بنما

إصابات

وفيات

كورونا

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