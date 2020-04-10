بعد إغلاق مستوطنات الروما بسبب كورونا.. الشرطة السلوفاكية: نراقب الوضع

كتبت: هناء أبو العز

قالت الشرطة السلوفاكية، إن الوضع في مستوطنات الروما المغلقة في سبيش هادئ الأن، حيث تقول المتحدثة باسم شرطة كوشيتسه لينكا إيفانوفا: نواصل مراقبتها، وفي حالة وجود أي محاولات للهروب من هذه المستوطنات، فإن قوة الشرطة وجيش الجمهورية السلوفاكية على استعداد للرد بشكل فعال.

ووفقاً للشرطة، يتم تزويد الناس من المناطق المغلقة بالطعام والأدوية حتى لا يضطرون إلى مغادرة المستوطنات للتسوق.

على صعيد آخر، أعلنت السلطات السلوفاكية، إقامة مركز للحجر الصحي في مبنى المدرسة الداخلية للمدرسة الفنية الثانوية للتكنولوجيا والخدمات بسلوفاكيا حيث يمكنهم استيعاب 38 شخصًا.

وقال وزير الاقتصاد ريتشارد سوليك : إن كل أزمة فرصة، موضحًا أن القيود الحالية للوباء هي فرصة لتصحيح الأمور في الشركات، والتفكير في التغييرات التنظيمية، أو التفكير في ما كان ينبغي أن يكون أفضل في الشركات في الماضي.

كما تم إنشاء صندوق المساعدة المتبادلة، الذي قدمه رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش ، كحساب شفاف في إدارة مكتب الحكومة. بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي ، يمكن للجمهور والشركات وغيرها من الشركات المساهمة أيضًا .

وبحسب رئيس الوزراء ، فإن الصندوق يهدف إلى معالجة حالات الحياة الفردية المتأثرة بالأزمة المتعلقة بانتشار الفيروس التاجي الجديد. يتم توزيع الأموال من قبل مجلس الإدارة

و ناقشت وزارة المالية ترتيبات التأجير المحتملة مع جمعية التأجير هذا الأسبوع، ودخل مشروع قانون حيز التنفيذ الذى يسمح للناس بطلب تأجيل سداد القروض في البنوك، وستتمكن شركات الإقراض الاستهلاكي الأخرى من تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر على أساس المدين ، ولكن سيتمكن العميل من طلب تمديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.